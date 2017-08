Google et Walmart s'unissent face à Amazon

Les géants Walmart et Google ont décidé d'unir leurs forces pour affronter le mastodonte Amazon.

Walmart, le plus grand détaillant de la planète, a annoncé mercredi que des centaines de milliers de ses produits — des blocs Lego jusqu'au détergent pour la lessive — seront offerts vers la fin septembre par le biais de Google Assistant, qui permet de passer des commandes en ligne avec la voix.

Il s'agit du plus important partenariat jamais conclu par Google dans le secteur du commerce en ligne. L'entente témoigne aussi de la détermination de Walmart à rivaliser dans un secteur actuellement dominé par Amazon et son appareil Echo.

Le responsable du commerce électronique chez Walmart, Marc Lore, a expliqué que la possibilité d'acheter des produits en ligne avec de simples commandes vocales est un élément de plus en plus important.

M. Lore a ajouté que le partenariat entre les deux géants sera tellement personnalisé que les utilisateurs n'auront qu'à crier lait, pain ou fromage. Google Assistant saura ensuite exactement quelle marque et quel format acheter.

Google a ajouté la possibilité de faire des emplettes à son service Home en février. Les abonnés peuvent utiliser des commandes vocales pour acheter des produits chez 40 détaillants, dont Target et Costco. L'offre traînait toutefois loin derrière celle d'Echo, qui est disponible depuis la fin de 2014.

Walmart compte plus de magasins et contrôle une plus grande part du marché américain de l'épicerie que n'importe qui d'autre. Le géant trime aussi dur pour combler l'avance d'Amazon en ligne.

La guerre ne fait toutefois que commencer. Walmart a annoncé lundi des partenariats avec Uber et Deliv pour livrer ses produits aux États-Unis. Amazon, pour sa part, a récemment offert 14 milliards $ US pour acheter la chaîne Whole Foods.

M. Lore a quant à lui prévenu que d'autres innovations se profilent à l'horizon, comme la capacité pour l'utilisateur de dire à Google Assistant qu'il souhaite ramasser sa commande dans un magasin spécifique.