Ce mercredi 23 août Céline Dion était de passage à Montréal pour le lancement de sa première ligne de sacs - et certainement pas la dernière - à la boutique Browns sur Sainte-Catherine Ouest à Montréal - dont tous les profits des ventes seront remis à la Fondation CHU Sainte-Justine du Québec.

L'équipe du HuffPost Québec ne pouvait rater l'occasion d'aller à la rencontre de la star qui s'est révélée bouillonnante d'énergie, généreuse, lumineuse et fabuleusement drôle.

Il n'était pas question non plus pour les nombreux fans de la star de passer à côté de l'occasion. Certains se sont massés devant la boutique dès la veille dans l'espoir de rencontrer leur chanteuse préférée.

Céline Dion, cheveux tirés en queue de cheval, robe longue spectaculaire à manches bouffantes corail à et écharpe rose fuchsia enveloppant sa silhouette longiligne, pochette à la main tirée de sa collection, était rayonnante et heureuse.

« Get a bag! Achetez un sac! » - a lancé à plusieurs reprises la star qui a renouvelé son engagement auprès de la Fondation CHU Sainte-Justine du Québec - Céline Dion et son défunt mari René Angelil en sont marraine et parrain honoraires à vie depuis 2002.

L'entreprise Browns a d'ailleurs profité de l'occasion pour remettre un chèque de 100 000$ à la fameuse Fondation, à la grande surprise de la diva québécoise.

Cette collection signée Céline Dion a été conçue par le groupe Bugatti au Canada et nous a donné à voir des classiques modèles noirs aux pochettes rivetées de soirée, en passant par des versions surpiquées en cuir de vachette. La ligne compte plus de 200 modèles de sacs, bagages et accessoires.

Une vraie férue de mode

« Ma mère a créé un monstre. J'ai 47 000 sacs noirs et j'en veux un autre. Tu ne pourras jamais avoir assez de sacs! J'aime la mode, je la suis... je l'encourage beaucoup la mode! », a-t-elle lancé pour faire un clin d'oeil aux dernières publications qui l'ont propulsée au top de la tendance. Rappelez-vous des shootings du magazine Vogue de cet été, le magazine américain qui l'a couronnée icône de mode.

Lors de cette présentation où médias et fans étaient réunis, des questions ont été posées à la star qui n'a pas caché son plaisir d'être de retour dans sa ville. Sans filtres et maniant l'humour, la chanteuse a partagé sa joie de vivre, ses projets, et son plaisir de passer de la chanson à la création de sacs relevant d'un même processus artistique.

Le temps du renouveau

« J'ai pris le temps de laisser partir mon mari en paix. Je vais bientôt avoir 50 ans soit le nouveau 25 ans (rires)... René faisait tout. Maintenant on s'assoit, on discute avec l'équipe, et c'est moi le BOSS! » Céline Dion

Le "boss " c'est bel et bien Céline - charisme incroyable - qui n'a pas d'égal pour captiver son audience qui rêvait d'en savoir plus sur sa vie privée. Le magazine Paris Match avait publié des photos de la star en présence d'un certain Pepe Munoz, danseur espagnol âgé de 32 ans.

Céline Dion s'en est tirée d'une adroite pirouette souriante et exaltée: «je suis amoureuse de plein de choses, de la vie, de mes enfants, des personnes qui sont à l'écoute des autres, de ma journée avec vous... ».

Regard pétillant et énergie débordante, la chanteuse a insufflé un énergie communicative à une foule conquise.

Les modèles Céline Dion seront disponibles dans les boutiques Nordstrom sélectionnées et sur le site en ligne Norstrom.ca, ainsi que chez Browns, Simons et d'autres enseignes indépendantes dans tout le Canada.

