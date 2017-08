Un après-midi ensoleillé à l'Été des chefs avec Kimberly Lallouz

ADVERTISEMENT

C'était au tour de l'excellente chef Kimberly Lallouz - du restaurant du MAC - de présenter dimanche dernier son plat au spa BALNEA dans le cadre de la compétition culinaire l'Été des chefs et on y était pour immortaliser l'occasion.

Le soleil et plusieurs belles personnes étaient au rendez-vous pour venir goûter le thon rouge au citron vert et huile d'olive au citron de la chef, qui était accompagné de palourdes marinées et de homard poché. Le tout garni d'une émulsion, "sable" de la mer, gel de yuzu, bonbon de zeste de citron, sauté d'épinards, avocat, laitue assaisonnée de vinaigrette légèrement truffée, pamplemousse frais et fleurs de ciboulette.

Allô la fraîcheur! Son plat était aussi succulent que magnifique.

Le prochain cuistot en poste? Mandy Wolfe du populaire resto de salades gourmandes Mandy's puis Ross Louangsignota du Hà pour conclure la compétition.

Dix des plus grands chefs du Québec ont été mis au défi pour la 8e édition du concours d'enflammer public et jury avec des plats colorés, raffinés et santé à saveur... BALNEA. Simon Mathys du Manitoba, Martin Juneau du Pastaga et Stéphanie Audet du LOV, entre autres, ont déjà présentés leur plats. Le vainqueur se verra remettre une somme de 10 000 $ à offrir à la fondation de son choix.

