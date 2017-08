Morrissey revient avec un nouvel album, toujours empreint de politique

ADVERTISEMENT

Le crooner rock Morrissey sortira en novembre son premier album depuis trois ans, a annoncé mardi son nouveau distributeur, promettant une nouvelle plongée dans les convictions politiques du chanteur britannique engagé.

Ce 11e album solo, intitulé "Low in High-School", sortira le 17 novembre, a précisé son distributeur BMG dans un communiqué.

"Le talent de Morrissey pour mêler opinions politiques et mélodies est plus manifeste que jamais sur +Low in High-School+, capturant l'esprit d'un monde en changement perpétuel", écrit BMG.

Morrissey présentera son album lors d'un concert le 10 novembre au Hollywood Bowl, à Los Angeles, qui sera suivi d'une tournée dont les dates seront annoncées plus tard, a précisé le distributeur.

Pourfendeur de la monarchie britannique, farouche défenseur des animaux, à 58 ans, le fondateur du groupe The Smiths continue d'imprimer son rock mélancolique d'opinions bien trempées.

Signe de ses relations parfois tendues avec le secteur de la musique, la distribution de son dernier album, "World Peace Is None of Your Business", avait cessé peu après sa sortie en 2014, Morrissey dénonçant des disputes avec sa maison Harvest, appartenant à l'étiquette de disques Universal.

Pour "Low in High-School", Morrissey a lancé son propre label baptisé Etienne, équivalent en français de son prénom, Steven. Etienne Records sera distribué par BMG, une branche du géant allemand des médias Bertelsmann.

Pour Korda Marshall, l'un des responsables des nouveautés chez BMG, signer Morrissey est "un rêve".

"Il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui qui peuvent égaler Morrissey. Il a un talent extraordinaire. Il est prodigieux, cultivé, plein d'esprit et surtout, courageux", écrit-il dans un communiqué.

L'annonce du lancement de ce nouvel album coïncide avec la sortie au cinéma d'un documentaire sur Morrissey, "England Is Mine", qui retrace les jeunes années du chanteur à Manchester jusqu'à ce qu'il fonde les Smiths, dans les années 1980, avec le guitariste mythique Johnny Marr.