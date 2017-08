ADVERTISEMENT

Lorsqu'il s'agit de faire un choix entre une bouteille de vin ou un vin en boîte (souvent appelé un vinier), de nombreuses personnes optent pour la bouteille. Soyons honnête, le vin en boîte à la réputation de n'être pas si bon. Le souvenir du Franzia pourrait être à blâmer.

Même si le marché du vin en boîte est en hausse, et ces jours-ci, peut être considéré comme un bon produit de valeur, la bouteille fait l'unanimité.

Le vin en bouteille a derrière lui des siècles de tradition, ainsi notre attachement à ce vin est compréhensif. Mais nous avons trouvé une bonne raison de défier la tradition et d'opter pour la boîte. En effet, après l'ouverture d'un vinier, le vin rouge ou blanc reste bon pendant quatre à six semaines. En revanche, la bouteille traditionnelle de vin peut perdre de sa saveur après seulement une semaine.

Quand même une bonne différence.

Selon Kate McManus, la vice-présidente du marketing chez Delicato Family Vineyards, un vinier bien conçu permet d'éloigner les ennemis du vin, la lumière et l'air, en plus d'avoir un bec refermable. Le vin en boîte est stocké dans des sacs scellés sous vide (à l'intérieur de la boîte), ce qui empêche l'air d'entrer et d'oxyder le vin, causant le gaspillage. Lorsque vous vous versez un verre, le sac se resserre à l'intérieur de la boîte, ne laissant aucun air résiduel. Dans une bouteille, cela n'est évidemment pas possible. Donc, si vous n'êtes pas susceptible de terminer une bouteille de vin avant la semaine, la boîte pourrait être le bon choix pour vous.

De plus, «La qualité du vin disponible dans les boîtes s'est considérablement améliorée», a déclaré au HuffPost Jess Brady, importateur de vin pour Pacific Highway Wine and Spirits. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant, non?

Il convient de noter que le vin en boîte a une date d'expiration. Les sacs étanches sous vide sont en fait plus poreux que le verre, ce qui signifie qu'ils laissent entrer des quantités microscopiques d'oxygène. Pas suffisament pour être un problème à court terme, mais assez que le vin commence à perdre de la qualité après un an.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

VOIR AUSSI: