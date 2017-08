Jean-Thomas Jobin est en période de deuil

Au revoir à la plus parfaite des mamans, que j'aime à l'infini. J'ai écrit un plus long mot d'amour sur Facebook mais je me contenterai ici, faute d'espace, de dire à quel point tu es un monument d'amour pour tous ceux et celles qui te connaissent. Et moi le 1er. Je suis TELLEMENT choyé de t'avoir eue comme sublimissime maman. Va rejoindre ton beau François adoré. Bercez vous pour l'éternité et veuillez sur nous avec la grande délicatesse qui vous a toujours caractérisée. Comme dirait Georges Brassens: Brave Margo. Xxxx

