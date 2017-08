Bientôt l’Électro Parade 100 % montréalaise dans le cadre du festival MEG

ADVERTISEMENT

La nouvelle édition du MEG, acronyme pour Montréal Electronic Groove, se déroulera du 31 août au 3 septembre. Une vingtaine d'artistes issus de la scène électronique viendront rythmer les journées et les nuits du festival, qui célèbre ses 19 ans d'existence.

Et pour marquer le 375e anniversaire de Montréal, les organisateurs ont prévu le 2 septembre une Électro Parade, première du genre en Amérique du Nord. Entièrement gratuit, ce grand club à ciel ouvert accueillera sur des chars allégoriques une belle brochette de DJs acclamés tels Paul Kalkbrenner et Agoria.

Déjà annoncé quelques mois plus tôt, les présences de Guts, Ryan Playground, Clément Bazin, KillASon, Robert Robert et Cri. S'ajoute à la liste iLLvibe, JF Lemieux, Bad Nylon, Myer Clarity, Ragers et le rappeur L. Teez. Certaines soirées seront la chance de découvrir des projets musicaux offerts en binôme avec un artiste visuel comme Myriam Boucher avec Kazuki Koga ou Space Cloud Filter avec Guillaume Vallée.

Du côté des nouveautés, le volet Divan Orange sera consacré à la création hip-hop. Acteurs et intervenants échangeront avec le public par le biais de conférences et de rencontres. Les étoiles montantes du genre (Ragers, KillASon, Bad Nylon, Myer Clarity) prendront le relais pour une soirée qui s'annonce volcanique. Enfin, l'événement de clôture The French Beat réunira entre autres Clément Bazin, Douchka, Robert Robert et Ryan Playground.

