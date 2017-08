Chelsea Clinton a défendu sur Twitter ce lundi le garçon le plus jeune du président Donald Trump, Barron, après qu'un article critiquant ses vêtements a été publié.

«Il est grand temps que le fils de Donald Trump s'habille comme s'il était dans la Maison-Blanche», a titré pour un de ses textes The Daily Caller, lundi matin.

L'article commentait la façon de se vêtir de Barron, alors qu'il a été photographié en train de voyager du New Jersey vers Washington avec ses parents, dimanche.

Clinton a donc imploré les médias de laisser le jeune homme tranquille.

«Laissez-le avoir l'enfance privée qu'il mérite», écrit-elle, comme vous pouvez le constater dans la publication ci-dessous.

It's high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX