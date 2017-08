ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur les Nerds.co.

L'eczéma, ça fait mal. C'est gênant, ça brûle pis c'est pas beau. Quand tu as une crise, tu ne penses qu'à ça et tu as littéralement envie de t'arracher la peau. C'est tellement obsédant que tu ne réfléchirais probablement pas deux fois si on t'offrait l'amputation du membre en question. Le pire c'est que la solution de gratter pour soulager la démangeaison est en réalité la pire chose à faire et ça ne fait qu'empirer le problème. Mais comment résister quand ta peau s'enflamme?

Je souffre de cette maladie depuis aussi loin que je me souvienne. Ma mère a d'ailleurs caché certaines de mes photos de bébé tellement ça lui brise le cœur de les revoir; on me voit, le petit visage souriant malgré un grand nombre de plaques rouges sur le front et les joues. Après m'avoir donné un bain d'avoine et enduit de Base Glaxal, elle me scotch-tapait des mitaines aux mains pour éviter que je ne me gratte. Mais la pauvre, j'étais moi aussi déjà très débrouillarde et imaginative! La mode étant au tapis plutôt qu'au bois franc, je me frottais sur le plancher pour me soulager.

Comme ça fait partie de ma vie depuis toujours, j'ai appris à endurer. Malheureusement, ça m'a cependant créé des complexes. Rencontrer des personnes nouvelles et leur serrer la pince générait toujours beaucoup de stress en moi. Je n'aimais pas la texture de mes mains et j'avais peur du prochain commentaire. Par chance, j'ai toujours eu des amoureux compréhensifs qui ne manifestaient pas leur dégoût ou ne craignaient pas une contagion inexistante, mais vous vous imaginerez bien que j'enviais les femmes aux mains douces et soyeuses.

En juin 2015, j'ai décidé de reprendre le contrôle. J'ai consulté dermatologue après dermatologue jusqu'à ce que quelqu'un me donne des pistes de solutions concrètes pour finalement venir à bout de mon problème. C'est à ce moment que le Dr. Nguyen est arrivé avec une solution assez efficace: les comprimés oraux de cortisone en traitement-choc. Malheureusement, ce n'est pas tous les médecins qui offrent cette solution, car elle est drastique et comporte quelques effets secondaires, mais ce traitement m'a soulagée pendant un bon moment et m'a permis de reprendre le contrôle sur ma maladie.

Ma rencontre avec Dr. Nguyen m'a été extrêmement bénéfique. J'ai senti un réel changement s'opérer en moi. Déjà, je me sentais comprise et prise en charge. Celui-ci m'a expliqué que l'eczéma ne disparaîtrait probablement jamais de ma vie, mais que je pouvais soulager les symptômes et réduire l'inflammation grâce à des moyens concrets.

6 trucs importants à ne pas négliger

– D'abord, il faut veiller à éviter tous les produits parfumés (bye bye baume pour le corps à la noix de coco ou lait au parfum de lavande) en partant de la crème hydratante jusqu'au savon à lessive en incluant le shampoing et le revitalisant. Côté lotion, tu peux utiliser les produits Aveeno, Base Glaxal ou Cutibase pour n'en nommer que quelques-uns.

– Il est préférable d'utiliser de l'eau froide pour faire la vaisselle en plus de mettre des gants en tout temps. Il faut éviter tout contact avec des agents irritants et protéger son épiderme des facteurs qui contrarient la peau.

– Ensuite, quand ça pique il ne faut surtout PAS gratter. Pense à trouver quelque chose de glacé pour couvrir la région qui fait mal (icepack, cubes de glace, parois de réfrigérateur, sac de petits pois, etc.), n'importe quoi qui saura soulager la région en crise. Il faut éviter le chaud qui ça assèche la peau et empire l'eczéma.

– Point super important: il est fortement suggéré d'examiner son alimentation pour voir ce qui cloche. La peau est un organe qui parle. Quand quelque chose cloche au niveau de ta digestion, ton corps doit trouver une façon d'éliminer les mauvaises toxines et il en résulte des plaques ou des boutons. Il se pourrait très bien que les crises soient reliées à l'ingestion d'un aliment allergène comme le gluten ou les produits laitiers. Tu peux aller consulter un allergologue ou faire un test maison en coupant ces aliments pendant une période donnée (idéalement au moins 30 jours) et constater par toi-même les résultats. Aussi, il est recommandé d'avoir une alimentation saine et de consommer le plus de fruits et de légumes possible!

– J'aime bien aussi me tourner vers les produits naturels. Je connaissais déjà l'aloès, mais ce n'est que tout récemment que j'ai lu que l'argile verte en poudre avait des vertus cicatrisantes impressionnantes. Elle peut s'appliquer directement sur la peau comme un cataplasme ou se «boire»! Je suis donc en train de faire une drôle de petite cure de 21 jours qui consiste à boire un verre d'eau dans lequel a été déposé une cuillère à table d'argile surfine la veille. Je me suis procuré l'argile de marque Cattier Paris chez TAU dans la section pharmacie.

– Finalement, il est super important de bouger et de rester active pour gérer et idéalement éliminer tout stress. Nos grands amis Yoga & Méditation reviennent encore et toujours à la charge! Ils sont d'excellentes pratiques recommandées par plusieurs professionnels pour contrôler son anxiété.

Alors voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront aider et faire ne serait-ce qu'une petite différence. Ne laisse pas la maladie prendre le dessus sur toi. Consulte un professionnel et travaillez ensemble pour trouver un remède et des solutions! Ça ne peut qu'aller en s'améliorant! Bonne chance et surtout, ne gratte pas!

