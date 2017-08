Une troisième saison confirmée pour «Les échangistes»

ADVERTISEMENT

Le producteur de son émission estivale, Éric Salvail, a fait irruption sur son plateau inopinément

pour lui annoncer que ses Échangistes et elle ont obtenu l'aval de Radio-Canada pour une troisième saison, au printemps et à l'été 2018.

En fait, l'animatrice venait d'annoncer ses trois invités du jour, Chantal Lacroix, Anne-Marie Cadieux et Corneille, mais c'est plutôt Éric Salvail qui s'est amené parmi les musiciens et les collaborateurs, Jean-François Breau et Nathalie Petrowski, cellulaire en main pour les besoins d'un Facebook live en temps réel.

«Je suis en mission, Pénélope, ce soir. Au nom de Radio-Canada, de Salvail & Co et ses filiales...», a commencé Éric Salvail.

«Pénélope je t'annonce que Les Échangistes, l'été prochain, seront de retour!»

La principale intéressée a alors explosé de joie et couru embrasser ses musiciens sous une pluie de serpentins, pendant que Jean-François Breau sautillait non loin d'elle.

«Est-ce que tu seras de retour l'été prochain?», a validé Éric Salvail auprès de sa collègue, quelques minutes plus tard.

«Avec un immense plaisir!», s'est exclamée Pénélope, avant que Salvail n'encense l'excellence du boulot livré par les troupes desÉchangistes cet été.

En effet, il y a de quoi pavoiser, car il est rare, par les temps qui courent, qu'une émission soit reconduite avant même la fin de sa saison. La marque de confiance de Radio-Canada à l'égard des Échangistes est donc grande.

Pénélope McQuade a piloté pendant cinq ans le talk-show qui portait son prénom, l'été, en soirée, à Radio-Canada, entre 2011 et 2015, avant que la formule ne soit reprise en main par Éric Salvail et sa boîte Salvail & Co, qui l'ont transformée et rebaptisée Les Échangistes, en référence aux personnalités qui se relaient chaque soir en guise de «co-animateurs». Décrié pour son ton léger l'an dernier, le rendez-vous quotidien a véritablement pris sa vitesse de croisière cette année et ne s'est plus attiré de critiques virulentes.

