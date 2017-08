Un jury ordonne à Johnson & Johnson de payer 417 millions $ US à une femme

LOS ANGELES — Un jury de Los Angeles a ordonné à Johnson & Johnson de verser 417 millions $ US à une plaignante dans le cadre d'une poursuite liant le talc contenu dans sa populaire poudre pour bébé au cancer des ovaires.

Une porte-parole de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Liz Martinez, a confirmé le verdict, lundi.

La plaignante dans cette affaire, Eva Echeverria, alléguait que Johnson & Johnson n'avait pas suffisamment prévenu les clients des liens potentiels entre le talc et le cancer des ovaires pour les femmes qui utilisaient régulièrement de la poudre pour bébé pour leur hygiène personnelle.

Johnson & Johnson compte porter le jugement en appel, a indiqué une porte-parole de la société, Carol Goodrich.

Un juge de Saint-Louis, au Missouri, avait également condamné l'entreprise à verser 110,5 millions $ US à une femme à qui on avait diagnostiqué un cancer des ovaires en 2012 et qui utilisait fréquemment la poudre de talc.

Johnson & Johnson a également perdu d'autres procès du genre aux États-Unis.

