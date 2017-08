Quand Marc Labrèche et ses collègues parodient «House of Cards»

ADVERTISEMENT

Marc Labrèche dans la peau de Frank et Claire Underwood, de House of Cards, c'est possible? Bien sûr. Aucune perruque, aucun maquillage, aucun déguisement n'est à l'épreuve de notre «grand blond» préféré!

Cette fois, c'est pour les besoins de la nouvelle campagne de promotion d'ARTV, «House of ARTV», que Labrèche fait le pitre, pour notre plus grand bonheur.

Dans une publicité qui sera mise en circulation ce vendredi, 25 août, les principales têtes d'affiche du vendredi d'ARTV, soit Marc Labrèche (Info, Sexe et mensonges), MC Gilles (Paparagilles) et Anne-Marie Withenshaw (C'est juste de la TV) jouent la comédie dans une parodie d'House of Cards, réalisée par Jean-François Chagnon des Appendices, et scénarisée par Rafaële Germain, dans une idée originale de Marc Labrèche.

Dans le making of dévoilé lundi, Jean-François Chagnon explique comment il arrive à faire cohabiter, dans une même scène, un Marc Labrèche dans deux habits différents, car ce dernier y incarne autant le personnage de Kevin Spacey que celui de Robin Wright. On peut s'attendre à de la pure folie lorsqu'on aperçoit Anne-Marie Withenshaw et MC Gilles partager, le plus sérieusement du monde, la table des Underwood. On nous dit qu'il s'agit d'une «réunion au sommet afin de préparer l'opération qui les mènera au succès»...

«Le pouvoir est ici», s'affiche ensuite le nouveau slogan d'ARTV, qui affirme détenir «le pouvoir du divertissement». Avec Frank Underwood - pardon, Marc Labrèche! - aux commandes, on n'en doute pas une seconde!

En attendant la publicité qui devrait nous faire éclater de rire, vendredi, visionnez ici le court making of de House of ARTV. La chaîne procédera à son lancement de programmation officiel le 13 septembre.

