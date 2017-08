Prise 2 rend hommage à Jerry Lewis

ADVERTISEMENT

La chaîne Prise 2 n'a pas tardé à réagir à l'annonce du décès de Jerry Lewis, survenu dimanche.

En milieu de journée, lundi, l'antenne du Groupe TVA a transmis les changements apportés à sa programmation pour rendre hommage au légendaire humoriste et acteur américain, qui était âgé de 91 ans au moment de son départ.

Tous les jours, jusqu'à vendredi, et dimanche prochain, le 27 août, Prise 2 présentera l'une des œuvres marquantes de la filmographie de Jerry Lewis, certaines mettant aussi en scène son acolyte de longue date, Dean Martin.

Aujourd'hui, lundi, 21 août, on verra ou reverra Boeing Boeing (dont une nouvelle version est d'ailleurs également jouée au Théâtre Hector-Charland de L'Assomption jusqu'à la fin de l'été); mardi, on découvrira ou redécouvrira Un vrai cinglé du cinéma; mercredi, c'est Le trouillard du Far West qui sera à l'honneur; jeudi, on rigolera devant Un pitre au pensionnat, tandis que Le tombeur de ces dames conclura la séquence, vendredi. Enfin, dimanche, Ce n'est pas une vie Jerry achèvera de démontrer le savoir-faire comique du brillant Jerry Lewis.

En semaine, les films seront diffusés à 14h, et le dimanche, à 15h. Les longs-métrages sélectionnés ont tous été produits entre 1954 et 1965, les années du sommet de la gloire de Jerry Lewis. L'un d'eux, Le tombeur de ces dames, a été réalisé par Lewis lui-même, qui est très souvent passé derrière la caméra en tant que réalisateur ou producteur.

