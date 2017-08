Encore plus de membres de la Pat’Patrouille à Gatineau!

ADVERTISEMENT

Les petits amateurs de la Pat'Patrouille auront deux fois plus de raisons d'être comblés au Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), le week-end de la fête du Travail.

C'est qu'à la venue déjà annoncée de Stella et Chase s'ajoute celle de deux autres personnages adorés de la célèbre émission pour enfants, Ruben et Marcus.

«À notre connaissance, il s'agira de la première fois au Canada que les quatre mascottes se retrouvent sur un même site d'événement», s'est enorgueilli Stéphane Riel, président du conseil d'administration du FMG.

L'engouement a été tel lorsqu'il a été dévoilé que Stella et Chase seraient de passage au Festival de montgolfières que l'organisation a rapidement réagi en invitant Ruben et Marcus à se joindre à la fête, voulant s'assurer de réjouir un maximum de familles.

L'horaire de rencontres d'abord établi avec les chiots grandeur nature a donc été modifié pour y intégrer les deux nouveaux venus. Chase, Stella, Marcus et Ruben se relaieront sous le chapiteau, le samedi 2 septembre, entre 11h30 et 15h55, pour offrir des câlins aux bouts de choux et prendre la pose avec eux.

Des rencontres VIP seront aussi offertes dans la même période. Ceux et celles qui se présenteront à la table d'accueil du chapiteau de la Scène Familiale recevront un coupon de tirage et courront la chance de rencontrer deux des représentants de la Pat'Patrouille en arrière-scène. Les noms des gagnants seront affichés à la table d'inscription peu avant la séance privée.

Succès quasi sans précédent chez les tout-petits, la Pat'Patrouille est une série d'animation produite, entre autres, par Nickelodeon (Bob l'éponge, Dora l'exploratrice, Lapins crétins, etc), imaginée par Keith Chapman (Bob le bricoleur). Elle fait présentement les beaux jours de Télé-Québec, où elle est l'un des rendez-vous les plus populaires de la grille; la troisième saison y est d'ailleurs actuellement diffusée (plusieurs fois par jour!)

La Pat'Patrouille, c'est la brigade formée de Ryder, un garçonnet de 10 ans, et sa bande de six chiots, qui se portent au secours des citoyens de leur vallée et des alentours. Ils sont des super-héros à quatre pattes! Ainsi, Chase (policier), Marcus (pompier et ambulancier), Ruben (travailleur de la construction), Stella (aviatrice) et leurs acolytes viennent à bout de toutes les difficultés et tous les dangers. Les mascottes de la Pat'Patrouille sillonnent les différents festivals du Québec, depuis quelques années, et y sont toujours très sollicitées! Et c'est sans compter la panoplie de jouets et de produits dérivés qu'on peut trouver en magasin. Parlez de la Pat'Patrouille aux bambins de votre entourage, et vous verrez à coup sûr des yeux s'illuminer.

La 30e édition du Festival de montgolfières de Gatineau se tiendra du 31 août au 4 septembre. Plus de 300 animations de toutes sortes y sont prévues, et l'entrée est gratuite pour les 10 ans et moins.

La journée du samedi 2 septembre sera dédiée aux enfants, avec des prestations de Baragouin, Djingo et Pixelle, des Salmigondis, du chanteur Benoît Archambault et ses musiciens des Tiguidous, dans le spectacle Benoît et les pourquoi 2, et du ventriloque-jongleur-acrobate Tim Holland.

Pour plus d'informations sur le FMG, on peut consulter le site officiel.

