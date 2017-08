Les 5 meilleurs endroits à découvrir en Colombie

ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur les Nerds.co.

Quand on pense à l'Amérique du Sud, on s'imagine visiter des pays comme le Pérou, l'Argentine ou encore le Brésil, et avec raison: ces pays aux villes colorées font rêver. Or, parmi toutes ces destinations, on oublie parfois la Colombie en partie à cause de sa situation politique jadis assez tendue. Aujourd'hui, celle-ci s'est énormément stabilisée, au point où ce pays s'inscrit même comme une destination de prédilection.

En effet, une panoplie de paysages invraisemblables vous attendent: en passant par des villages coloniaux parfaitement conservés, d'immenses fleuves au beau milieu de l'Amazonie, des jungles luxuriantes qui abritent d'anciennes cités mystérieuses, puis de nombreuses plages aux allures paradisiaques. Ça donne un peu envie, non? Voici donc 5 suggestions de lieux à visiter lors de votre prochain voyage en Colombie.

1. Carthagène des Indes

D'abord, on vous transporte en plein cœur d'une vieille ville coloniale qui a vu le jour 400 ans plus tôt. Amoureux d'architectures et d'histoire, cette ville est un véritable chef-d'œuvre avec ses maisons aux façades colorées qui se marient aux longues ruelles étroites. Lors de votre visite, un arrêt dans le quartier baroque s'impose afin que vous découvriez le château de San Felipe Barajas, le Palais de l'Inquisition et les nombreuses églises. Les énormes remparts de 8km entourant la ville sont aussi un joyau à ne pas manquer. Il faut aussi jeter un coup d'œil à la mer des Caraïbes qui semble bercer les âmes colombiennes en fin de soirée.

2. Les plages du Tayrona et la Cité Perdue

Prochaine étape : une visite dans le reconnu Parc National de Tayrona, afin que vous en profitiez pour vous reposer sur ses plages au sable blanc, dont quelques-unes qui sont totalement désertiques (!), et pour que vous y exploriez sa jungle mystérieuse. En effet, c'est à l'intérieur de ce décor que la civilisation des Tayronas vivait des milliers d'années auparavant. Si vous n'avez pas peur des longues randonnées, on vous recommande l'excursion en direction de la Cité Perdue. Pendant cinq jours, vous traverserez la jungle colombienne : des rivières, des chutes et des fruits tropicaux à profusion parsèmeront votre route jusqu'au clou de la visite, soit les 1200 marches de pierre qui séparent le sommet de cette cité perchée à même le flanc de la montagne.

3. San Agustin

Maintenant, le voyage nullement terminé, on vous amène découvrir un surprenant site archéologique qui est également classé patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, parmi toute l'Amérique du Sud, San Agustin regroupe le plus grand nombre de monuments religieux et de sculptures mégalithiques, dont certaines atteignent jusqu'à six mètres de hauteur! Au total, vous observerez une centaine de sculptures représentant des divinités et des animaux mythiques, tous affichant des mines intrigantes. Or, le plus curieux de cette histoire reste que l'origine de ces sculptures n'a toujours pas été révélée!

4. Cano Cristales

Partons maintenant en route vers les impressionnantes Cano Cristales. Ce site exceptionnel où l'écosystème est unique et extrêmement fragile regroupe une succession de cascades colorées et de formations rocheuses. Des plantes aquatiques préhistoriques de couleur jaune, rouge, vert et bleu colorient ces rivières et ces fleuves, pour ainsi donner cette ambiance féérique.

Parties intégrantes du Parc National Sierra de la Macarena, les Cano Cristales se visitent normalement sur deux ou trois jours avec la présence d'un guide qualifié. En effet, ce dernier vous fera découvrir toute la magie qui habite ces lieux, en passant par des piscines naturelles où la baignade est autorisée, puis par des cascades aux couleurs surnaturelles!

5. Leticia et ses environs

Pour clore ce voyage en beauté, une dernière visite devra figurer parmi ton itinéraire, soit celle de la légendaire jungle amazonienne, et plus précisément à l'intersection de la frontière du Brésil avec celle du Pérou. La ville de Leticia, qui est accessible uniquement par voie aérienne ou navale, est la porte d'entrée pour accéder à cet écosystème unique. Par exemple, on vous suggère d'essayer une excursion en kayak sur les lacs de Yahuarcaca pour y observer ses emblématiques dauphins roses!

Sur la chouette île Isla de los Micos, vous pourrez aussi vous balader autour d'un sanctuaire abritant plus de 5000 adorables ouistitis amazoniens! Puis, pour observer d'autres animaux exotiques comme des caïmans noirs gigantesques, des jaguars et différentes espèces de singes et d'oiseaux, vous devrez mettre le cap vers le Parc National Cahuinarí. Ce sera pour vous une bonne occasion de réaliser une randonnée hors du commun!

Bon voyage!