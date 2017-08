Ivanka Trump devient la risée de Twitter avec ce tweet sur l'éclipse solaire

Ivanka Trump s'attendait probablement à éduquer les masses en twittant sur l'éclipse solaire qui se déroule ce lundi. Au lieu de cela, il semble que ce soit plutôt Twitter qui lui a enseigné de nouvelles notions.

Ce dimanche matin, la fille du président a publié un tweet avec une iconographie expliquant l'éclipse:

Wondering how it works? In a solar #eclipse, the moon passes between the sun & Earth & blocks all or part of the sun for up to about 3 hrs. pic.twitter.com/5LYiseMui0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 20, 2017

Naturellement, Twitter a utilisé cette publication comme une excuse pour ridiculiser Ivanka et l'administration du président Donald Trump.

That's longer than most White House employees last. — Brook Lundy (@brooklundy1) August 20, 2017

The only eclipse I'm worried about right now pic.twitter.com/3P4AiideAA — Devin Duke (@sirDukeDevin) August 20, 2017

Did u ever wonder what that bright thing is in the sky? It's called S-U-N. Learn more about THE SUN. The Sun is very hot! pic.twitter.com/W7eNsHI0TM — President Kalola🇺🇸 (@BROWNPOTUS) August 20, 2017

Certaines personnes ont trouvé que la jeune femme se concentrait sur les mauvais sujets dans ses tweets, considérant les événements qui se sont déroulés au cours de la dernière semaine.

Thanks Ivanka. But we don't need your help understanding the eclipse. Perhaps you should help your dad understand what nazis stand for. — Keith Victor (@keithrvictor) August 20, 2017

Thank you! Now teach you dad the difference between heel and heal. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) August 20, 2017

Thanks next week can u show us how impeachment works — Rob DeLong (@delong_rob) August 20, 2017

Ce texte est une traduction de l'anglais et apparaît dans sa version originale sur le site du HuffPost US.