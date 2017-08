ADVERTISEMENT

Westeros c'est grand et les compagnies aériennes s'y font rares. Cependant, alors que la saison 7 de "Game of Thrones" touche à sa fin, certains fans de la série en sont arrivés à se poser quelques questions quant à la crédibilité des déplacements des personnages dans les derniers épisodes.

Les plus rapides ont déjà vu l'épisode 6 de cette septième saison, sorti ce dimanche 20 août. De nouveaux rebondissements ont intrigué et l'on peut se demander à quelle vitesse vole réellement un dragon.

ATTENTION SPOILERS

Cet article évoque des passages de l'épisode 6 de la saison 7

Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

Alors qu'il a fallu un temps ridicule (à l'écran) à la Mère des Dragons pour traverser le continent et porter secours à Jon Snow cerné par les zombies au-delà du Mur, certains s'amusent des distances et des voyages dans cette saison.

petite carte pour résumer les distances ds la dernière saison de GoT pic.twitter.com/LHQJaqfl1q — Babz el Kingos 👑 (@baborlelefan) 14 août 2017

Mystère résolu. Voici comment on voyage dans #GameOfThrones cette saison: pic.twitter.com/6r9BA2EcTM — Oxana ⓥ (@wintertails) 17 août 2017

Plus sérieusement, un utilisateur de Reddit s'est lancé dans un résumé des voyages de Jon Snow (tracé vert) en comparaison avec le trajet des Marcheurs blancs (tracé rouge). La carte reprend tous les déplacements entre l'épisode 8 de la saison 5 et l'épisode 5 de la saison 7. Alors que les Marcheurs sont sensés se rapprocher dangereusement du mur, on constate que leur progression est ridicule quand on la compare aux va-et-vient de Jon Snow.

Toujours sur Reddit, Un fervent défenseur des scénaristes s'est empressé de porter secours à la crédibilité du script par un raisonnement mathématique, calculé et démontré.

"Cela a pris cinq jours au bas mot à Gendry pour rejoindre Daenerys et à elle pour aller les sauver. Ce qui correspond environ au temps nécessaire pour que l'eau gèle suffisamment pour supporter le poids d'une armée de spectres. Si l'on se focalise sur Gendry, le Corbeau et le timing, cela a du sens. Je vais admettre que depuis qu'ils sont à la recherche d'un zombie, ils ne se sont pas déplacés en ligne droite depuis Fort-Levant. Ils ont probablement progressé en zig-zag (RIP Rickon) donc Gendry courant à pleine vitesse en direction du Mur, disons que cela lui a bien pris quatre heures. Le voyage de Châteaunoir à Winterfell est d'environ 966 kilomètres (un peu plus long depuis Port-Levant), un corbeau va au maximum à 45 km/h donc il a du prendre un peu plus d'une journée pour le faire. De Winterfell à Port-Réal il y a environ 1600 kilomètres si l'on en croit Cersei dans l'épisode 6 de la saison 5, donc cela doit être à peu près la même chose pour aller à Peyredragon, peut-être un peu plus. Donc disons qu'il a fallu quatre jours au corbeau pour aller à Peyredragon. D'autre part, les dragons. Je n'ai pu trouver d'information concernant la vitesse à laquelle ils peuvent aller. Donc dans l'intérêt de mon argumentaire, disons qu'ils font des pointes à 280 km/h. Il faut donc un vol rectiligne de douze heures pour rallier l'équipe de Jon Snow. Par conséquent, le temps complet nécessaire à Daenerys pour rejoindre Jon est autour de cinq jours. Cela prend tout son sens en considérant qu'ils ont dû attendre que l'eau du lac gèle à nouveau. Considérant que la glace devait supporter une horde monumentale de spectres, la glace devait au moins faire 20 cm d'épaisseur. Admettant une température moyenne de -12°C (ils ne sont pas tant au Nord que ça), la glace a du prendre un peu moins de 4 cm par jour. Cela résout le problème avec 19 centimètres en cinq jours. Les gars, les maths trouvent des solutions.

Bien que l'explication puisse vous laisser pantois, il va falloir se contenter de cela et admettre que l'on est dans un univers fantastique.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

