«Game of Thrones» saison 7: le résumé de l'épisode 6 [ATTENTION SPOILERS]

Les plus sages ont attendu pour découvrir la suite de "Game of Thrones", d'autres n'ont pu résister à l'attrait de l'épisode mis en ligne par erreur le 16 août dernier. Alors que l'épisode 5 de la saison 7 avait ralenti le rythme avant l'apothéose de fin de saison, l'épisode 6, lui, tient toutes ses promesses et défie les pronostics.

Si l'on avait pu retrouver des personnages secondaires dans l'épisode précédent, celui de cette semaine, intitulé "Au-delà du Mur", se focalise principalement sur le duo Jonaerys, qui se soude peu à peu face à l'adversité.

ATTENTION SPOILERS

Cet article raconte l'épisode 6 de la saison 7

Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

Précédemment dans "Game of Thrones": Soigné par Samwell à la Citadelle, Jorah est de retour auprès de sa bien aimée Mère des Dragons; Arya, elle, est revenue à Winterfell. La jeune combattante aux mille visages s'est affirmée devant sa sœur, dépassée par le manque de confiance des Lords du Nord. Elle tombe dans le piège du machiavélique Littlefinger et trouve une missive envoyée des années plus tôt dans laquelle Sansa demandait à son frère Robb de prêter allégeance au Roi Joffrey.

Jon lance une expédition au-delà du Mur pour ramener un spectre (mort-vivant) à Cersei Lannister afin de la convaincre de l'existence du danger de l'hiver qui arrive. Parmi les personnes qui l'accompagnent, on compte Jorah, envoyé par Daenerys.

Quand il organise un week-end entre amis, Jon Snow ne fait pas les choses à moitié. Parti chercher un mort-vivant derrière Mur, il a emmené avec lui le Limier, Gendry, Jorah Mormont, Tormund, Beric Dondarrion et Thoros de Myr.

Voilà donc toute la petite troupe qui fait une randonnée dans un blizzard extrêmement dense. Ils font la rencontre d'un ours qui, lui, n'est pas là pour le tourisme. Les six hommes s'attaquent à l'animal qui est "mort-vivant" (il a les yeux d'un bleu perçant) et l'affrontent à l'épée. S'ils finissent par l'abattre, Thoros est violemment attaqué au torse. Une cautérisation de la plaie s'impose.

La fine équipe continue son périple et combat un groupe de cadavres, une victoire facile qui permet d'en capturer un sans trop de difficultés. Un détail va cependant tout faire basculer: le prisonnier va hurler et attirer les marcheurs blancs accompagnés d'une armée de spectres.

Et c'est là que la petite virée nordique tourne au cauchemar... Gendry file à Port-Levant pour envoyer un corbeau à Daenerys et la prévenir de la mauvaise posture du groupe. Jon Snow se réfugie avec les autres sur une île au centre d'un lac gelé: la fausse bonne idée. La glace rompt sous le poids des mort-vivants, protégeant un temps les voyageurs. Thoros de Myr choisit son moment pour mourir suite à ses blessures et à cause du froid (ses acolytes ne pourront plus être ressuscités la prochaine fois). Cernés de toutes parts, ils attendent tous un éventuel secours venu du ciel.

Clash royal

Tombant dans le piège du fourbe et rusé Lord Baelish, Arya accuse Sansa d'avoir collaboré avec l'ennemi, les Lannister. Elle lui reproche de n'avoir su sauver leur père et d'avoir été naïve. Rien ne va plus entre les deux jeunes femmes aux tempéraments opposés qui s'invectivent sur leurs façons de faire avancer une même cause: Arya par l'attaque frontale, Sansa par la diplomatie.

Arya : "Je n'ai pas trahi toute ma famille pour mon Joffrey bien-aimé." Sansa : "Tu devrais te mettre à genoux et me remercier. Nous sommes de nouveau maîtres à Winterfell grâce à moi. Ce n'est pas grâce à toi ou même à Jon: il a perdu la bataille des Bâtards. Les chevaliers du Val ont gagné la bataille et sont venus au Nord pour moi. Pendant que tu étais où? Tu voyageais?"

La cadette menace alors de révéler la lâcheté de sa sœur aux seigneurs qui la soutiennent laissant Sansa dans l'inquiétude et l'embarras. Les prochains repas de famille risquent d'être animés.

En parlant de repas, Sansa est conviée par Cersei à Port-Réal. Charmante attention que la Lady du Nord refuse: elle y envoie Brienne de Torth, protectrice des Stark. Cette dernière n'est pas emballée, inquiète de laisser la jeune femme aux cheveux flamboyants entre les mains de Littlefinger.

Un peu plus tard, Sansa découvre les "visages" de sa soeur (les masques que cette dernière a découpé sur la tête de ses victimes façon arts créatifs) en fouillant dans ses affaires. Elle se fait surprendre par l'intéressée. La tension est palpable, les menaces fusent. Arya dévoile une partie de son secret et de son entrainement à Braavos qui lui a permis de devenir "sans visage". Sansa sait désormais à qui elle a affaire.

Viserion dans le viseur

Au-delà du Mur, la bataille fait rage depuis que les spectres ont compris que le lac avait à nouveau gelé (grâce à une belle boulette du limier qui s'amuse à caillasser les morts-vivants). Alors que Jon Snow est en difficulté, Daenerys et ses trois dragons débarquent (juste à temps) pour le sauver, lui et ses petits camarades. Les dragons brûlent les spectres et Daenerys récupère les rescapés sur le dos de Drogon mais Jon Snow se découvre (et ne nous demandez pas pourquoi) une envie de tuer encore plus de zombies. Alors que tout le monde l'attend en selle, lui prend son temps et détruit quelques ennemis.

Le Roi de la Nuit profite de ce temps pour s'emparer d'un javelot de glace et tirer sur Viserion, un des dragons de la reine Targaryen. Le tir est parfait et mériterait une place sur le podium des prochains JO. La bestiole s'abîme dans l'eau, morte.

Devant l'urgence, et traumatisée par ce qu'il vient de se passer, Daenerys met les voiles (les ailes, plus précisément) et abandonne son neveu qui finit au fond du lac, submergé par le nombre de zombies. Il en sortira indemne mais gelé, sa survie ne tenant qu'à un fil. Les spectres se ruent à nouveau sur lui.

Soudain, Benjen Stark déboule sur son étalon à la robe sombre et le laisse à Jon Snow qui s'enfuit. Ce sacrifice de l'oncle Benjen permet au guerrier aux cheveux bruns de s'échapper et de rejoindre la reine Targaryen, réfugiée à Port-Levant.

Des cartes rebattues juste avant la finale de la saison

Les dernières minutes de l'épisode nous laissent dans l'expectative d'une fin de saison explosive. Venue au chevet de son allié, Daenerys a droit à une belle surprise: Jon Snow en pleine convalescence décide de ployer le genou (symboliquement du moins puisqu'il est alité). Le duo restera-t-il juste stratégique ou se transformera-t-il en idylle passionnée?

Le dragon abattu par le marcheur blanc est ressorti tant bien que mal de l'eau par les spectres (qui étrangement ont trouvé de lourdes chaînes pour le tracter...). Il est alors réveillé par le Roi de la Nuit, son œil devient bleu éclatant montrant qu'il tombe sous l'emprise de son assassin. Les Autres ont un nouvel atout dans la bataille qui se prépare.

Les rapports de force ont bien changé avec ce pénultième épisode de la saison 7. Daenerys a enfin vu la menace des Marcheurs blancs de ses propres yeux et Jon Snow a ployé le genou. Qu'adviendra-t-il de Viserion, entre les mains des ennemis? Sansa et Arya vont-elles cohabiter ou la cadette fragilisera-t-elle la Paix du Nord maintenue par son aînée? Et Cersei prendra-t-elle conscience des risques en recevant le cadavre venu d'au-delà du Mur? Suite et fin, la semaine prochaine...

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

