Vous habitez Longueuil? On pourrait tourner «District 31» chez vous…

L'équipe de District 31 a lancé un appel à tous sur la page Facebook de la série, lundi : elle est à la recherche d'un nouveau lieu de tournage dans un secteur précis de la rive-sud de Montréal.

«Nous cherchons actuellement, sur le territoire de la ville de Longueuil, des maisons ou grands appartements de rez-de-chaussée – avec au moins une aire ouverte ou de grandes pièces - pour les tournages de District 31. Si votre demeure correspond à ce que nous cherchons, écrivez-nous : info@lieudetournage.ca. Compensation financière et assurances-responsabilité», peut-on lire, sur l'espace où communient quotidiennement plus de 150 000 fidèles de la quotidienne de Luc Dionne.

Avec ou sans Nadine et Patrick?

L'auteur(e) du message a toutefois été très habile, en demandant, d'entrée de jeu : «Vous aimeriez que Bruno Gagné, Isabelle Roy ou Stéphane Pouliot viennent frapper à votre porte, ou qu'ils utilisent votre cuisine ou votre salon pour un bref entretien de routine?»

Autrement dit, nulle trace, dans l'invitation, de Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) et Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis). Il ne fallait pas s'attendre à ce que la surprise soit gâchée si facilement et si rapidement! On ignore toujours si les enquêteurs-vedettes du 31 seront de retour au poste le 11 septembre, lorsque l'émission entamera sa deuxième saison.

Nadine a-t-elle survécu à la folie meurtrière de Kevin (Alexandre Goyette)? Magalie Lépine-Blondeau reprendra-t-elle le rôle qui a séduit plus d'un million de Québécois l'an dernier? Et Vincent-Guillaume Otis?

Le mystère plane toujours, et qui sait si Luc Dionne ne nous fera pas encore languir pendant quelques épisodes avant de résoudre son énigme... Sur la page Facebook de District 31, on prend plaisir à titiller les téléspectateurs, en déposant des photos et des extraits vidéo faméliques, qui ne nous révèlent pas grand-chose. «Votre histoire d'amour se poursuit, avec ou sans eux...», glisse-t-on ça et là. Aussi frustrant qu'amusant!

Or, pour l'instant, tout est possible. Donc, si vous prêtez votre résidence aux troupes de la production de District 31, peut-être que Nadine et Patrick aussi, cogneront à votre porte! Ou pas...

Pour revivre la finale sous haute tension de District 31, lisez ou relisez notre compte-rendu.

