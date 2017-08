Des pâtes au Nutella: rêve ou cauchemar?

ADVERTISEMENT

Un café australien spécialisé dans les desserts à base de Nutella vient d'ajouter un nouveau plat à son menu qui ne fait pas l'unanimité. Il a combiné deux des mets favoris de tous : les pâtes et le Nutella.

Il y a eu les pizzas au Nutella un peu partout, les frites et même les sandwichs au Nutella chez McDo... Ça allait jusqu'ici, on comprennait que ça découlait de l'engouement pour le sucré-salé, mais sur les pâtes... Vraiment? On ne sait pas pour vous, mais nos fettucinis, on les préfère avec une bonne sauce à spaghat' ou du pesto.

Malgré quelques réticences, le plat du Tella Balls Dessert Bar à Sydney fait un tabac sur les réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le voir, il est garni d'une boule de crème glacée à la vanille, d'une fraise (c'est presque santé...) et de copeaux de chocolat supplémentaire.

Salut l'overdose de sucre!