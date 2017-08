Arrêtez de mentir, vous avez regardé l'éclipse comme Donald Trump l'a fait

Le président Donald Trump et Melania Trump font partie des Américains qui ont regardé l'éclipse ce lundi aux États-Unis.

Les Trump, ainsi que leur garçon Barron, ont observé l'éclipse sur leur balcon dans le confort de la Maison-Blanche.

Trumps a d'ailleurs brièvement regardé le soleil sans ses lunettes de protection et un employé de la Maison-Blanche lui aurait immédiatement crié «Ne regardez pas!», comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF — NBC News (@NBCNews) August 21, 2017

Without his protective glasses on, U.S. President Donald Trump looks up towards the solar eclipse while viewing with his wife Melania and son Barron at the White House in Washington, U.S., August 21, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

The thumbs up here is magnificent pic.twitter.com/PO2ncm2tG1 — Gideon Resnick (@GideonResnick) August 21, 2017

U.S. President Donald Trump and Melania Trump watch the solar eclipse from the White House in Washington, U.S., August 21, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque U.S. President Donald Trump watches the solar eclipse with first Lady Melania Trump and son Barron from the Truman Balcony at the White House in Washington, U.S., August 21, 2017 REUTERS/Kevin Lamarque

