5 robes parfaites pour assister à un mariage

Ce texte a initialement été publié sur les NERDS.

Ahhhh l'été... Cette douce saison qui nous permet de profiter des terrasses, de la piscine et des événements extérieurs! Ce temps de l'année qui nous donne l'occasion de profiter un peu du soleil est aussi la saison préférée des mariés!

Si tu fais partie de ces nombreuses personnes qui assisteront à un mariage dans les prochaines semaines, voici 5 types de robes parfaites pour l'occasion!

Pour un look ultra glamour

Tu t'apprêtes à assister à un mariage ultra chic au thème de Casino royal ou quelque chose dans le genre? La longue robe noire est parfaite pour l'occasion. Terminé le temps où le noir était proscrit à un mariage et signe de malchance. Aujourd'hui, le noir est synonyme de classe et d'élégance!

Pour une entrée remarquée

Si tu souhaites sortir du lot et faire tourner quelques têtes, il suffit d'oser un peu au niveau des couleurs et des motifs. Tu peux aussi opter simplement pour une petite robe rouge, qui fait un effet wow à tout coup!

La robe bustier

Pour un look sexy, la robe bustier est le choix parfait! Surtout privilégiée pour les mariages plutôt chics, avec des souliers plus simples, cette robe est aussi un parfait passe-partout!

La robe que tu pourras reporter

Acheter une robe seulement pour une soirée peut parfois nous faire mal au cœur (et au porte-feuille)! Cependant, si tu choisis une robe un peu plus simple avec quelques accessoires plus chics, tu pourras par la suite la récupérer pour le bureau. RW&CO a d'ailleurs une grande variété de robes qui pourraient clairement être parfaites pour un mariage et ensuite, pour le bureau!

La robe maxi

Pour un look un peu plus chic ou simplement parce que tu préfères les robes plus longues, la robe maxi est le choix idéal! H&M en propose d'ailleurs une panoplie à prix plus que raisonnables!

Puis, si tu veux quelques idées de magasins où aller fouiner pour trouver ton modèle parfait, sache qu'il y a une foule de choix chez LaBaie, Le Château, H&M, Tristan, Zara, Simons, 1861 ou même dans une boutique de location de robe comme La petite robe noire.