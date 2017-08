10 trucs efficaces pour devenir un pro d’Instagram

ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur les Nerds.co.

Nous adorons fouiller dans nos affaires et trouver de vieilles photos prises avec des amis. Ça nous rappelle des souvenirs et ça nous rend tous un peu nostalgiques des beaux moments passés avec eux. Avec la popularité d'Instagram en ce moment, il n'y a pas de meilleures plateformes pour les partager.

Voici donc 10 trucs efficaces pour réussir de belles photos Instagram!

1. Éclairage

S'il y a bien une chose qui importe lorsque tu prends une photo, c'est l'éclairage! En fait, la luminosité est LA clé d'une photo réussie! Alors, sors dehors et profite de la lumière naturelle. Tu verras que tes photos seront automatiquement plus belles, mais attention! Le meilleur moment de la journée pour capturer des images est tôt le matin ou encore plus tard en après-midi, car il ne faut pas que le soleil soit trop fort.

2. Paysage

On vit dans un monde rempli de paysages plus majestueux les uns que les autres. Les couleurs vibrantes de la nature, la beauté des cours d'eau et que dire des vues panoramiques dont on peut profiter. Impossible de ne pas prendre de belles photos avec ça! Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu es peut-être à un clic de capturer une image à couper le souffle!

3. Filtres

C'est probablement un conseil un peu cliché, mais il n'y a rien de pire qu'une photo trop modifiée. Parce que quand c'est fake, ça saute aux yeux. Évite donc les filtres et opte pour des photos plus naturelles!

4. Mise en scène

Qu'est-ce qui est plus beau: un sourire forcé ou sourire naturel? Poser la question c'est y répondre comme on dit! Les plus belles photos sont toujours celles prises à l'insu des autres. Ce sont ces photos-là qui reflètent vraiment l'émotion du moment présent. Il n'y a pas de mise en scène et surtout, pas de face bizarre qui espère que la photo est bientôt terminée!

5. Qualité de l'image

Attention à la qualité de l'image! Chaque fois que tu passes par une application différente pour modifier tes photos, tu diminues aussi leur qualité. De là l'importance de garder tes photos les plus naturelles possible!

6. Sujet

Trop c'est comme pas assez! Lorsqu'une photo est trop chargée, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Choisis donc un élément en particulier à mettre en valeur dans ton cliché.

7. Détails

Les petits détails font parfois la différence entre une photo ordinaire et une photo qui rendra tes amis jaloux! Prends le temps de bien te positionner, d'ajuster le focus de ta caméra pis d'enlever le déchet qui traîne par terre dans l'arrière-plan de ta photo! Sois perfectionniste, mais pas trop quand même!

8. Angles

Joue avec les angles et change de perspectives pour rendre tes photos uniques!

9. Règle des tiers

À ce qui parait, si ta photo respecte la règle des tiers, elle sera instantanément plus belle! En fait, cette règle stipule qu'une image devrait être divisée en tiers (autant à l'horizontale qu'à la verticale), donc en 9 parties en tout. Bref, lorsque tu prends une photo, essaie de placer ton point d'intérêt vis-à-vis l'une des intersections de ces tiers. Ta photo sera alors plus équilibrée! (Va dans les paramètres de ta caméra sur ton téléphone et active l'option «grille» pour t'aider!).

10. Prendre des risques

Les photos classiques resteront toujours plaisantes à regarder, mais ce sont les photos originales qui attireront l'attention et en impressionneront plus d'un! Essaie des trucs et joue avec ce qui t'entoure! On ne sait jamais, tu pourrais créer un vrai chef-d'œuvre!