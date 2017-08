Trump remercie son ex-conseiller Steve Bannon pour ses services

Le président américain Donald Trump a remercié samedi pour ses services Steve Bannon, son ex-conseiller controversé et grand allié dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle congédié la veille.

"Je veux remercier Steve Bannon pour ses services. Il a rejoint la campagne pendant ma candidature contre Hillary Clinton la crapule. Ca a été formidable! Merci S", a écrit Donald Trump sur Twitter samedi matin.

La Maison-Blanche a annoncé sèchement vendredi le départ de Steve Bannon, après plusieurs jours d'une profonde polémique provoquée par l'ambiguïté du président sur les responsabilités derrière les violences racistes ayant secoué Charlottesville le 12 août.

Proche de l'"alt-right", mouvance de l'extrême droite américaine, Steve Bannon, âgé de 63 ans, occupait le poste de conseiller stratégique au sein d'une Maison Blanche agitée par de profondes divisions. Il avait rejoint l'équipe de campagne de Donald Trump en août 2016, inspirant au candidat républicain de nombreux positionnements nationalistes et anti-establishment.

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton - it was great! Thanks S