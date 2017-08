Donald Trump a cautionné jeudi des méthodes expéditives pour faire pièce "au terrorisme islamiste radical", en se référant à une légende urbaine de l'occupation américaine des Philippines.

Après avoir condamné l'attentat de Barcelone et offert l'aide des Etats-Unis, le président a conseillé dans un second tweet, "d'étudier ce que le général Pershing des Etats-Unis faisait aux terroristes quand il les attrapait".

"Et il n'y a plus eu de terrorisme islamiste radical pendant 35 ans!", affirme M. Trump dans son tweet.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!