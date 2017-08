Prenez le champ : les gourmands s’invitent à la ferme

ADVERTISEMENT

Depuis quelques années, les entreprises agrotouristiques ont le vent dans les voiles. Voilà une façon savoureuse de voir du pays et de rencontrer ceux et celles qui conçoivent les délices de chez nous. Et c'est exactement ce que propose la nutritionniste Julie Aubé et auteure du livre Prenez le champ.

« Pendant tout l'été suivant le lancement du livre, plusieurs lecteurs m'ont partagé de beaux témoignages de leurs visites dans les régions du Québec en suivant les parcours du livre. Mais, j'ai réalisé qu'ils passaient trop peu de temps à l'endroit visité, étant donné que les agriculteurs ont beaucoup de pain sur la planche et qu'ils n'ont pas toujours le temps de s'entretenir avec chaque visiteur. Ils n'avaient malheureusement pas l'occasion de rencontrer les producteurs. De là m'est venue l'idée de planifier un rendez-vous avec eux afin que les mangeurs puissent avoir un échange de qualité avec les producteurs, explique Julie Aubé. En même temps, un des défis en agriculture durable, c'est qu'on prêche souvent aux convertis. Avec les évènements Prenez le champ, tout est dans le plaisir. On peut donc sensibiliser les gens qui n'auraient pas forcément participé à ce genre de rencontre, ajoute-t-elle. »

C'est ainsi que sont nés les évènements Prenez le champ aux thématiques alléchantes pour rapprocher les consommateurs des gens qui nous nourrissent. Dans la série « On boit », la prochaine sortie gourmande est « Boire local » en partenariat avec le festival YULEAT, le 26 août. Étant donné que le festival YULEAT fait rimer expérience, appétit et terroir et qu'il convie chaque année les participants à déguster les produits des artisans locaux, il était tout naturel pour Julie Aubé de s'associer à l'évènement. Afin de transformer la traditionnelle table ronde du festival en expérience gourmande, la nutritionniste invite les plus curieux à se rendre dans un vignoble biologique, une cidrerie et vignoble biologique et une brasserie artisanale dans la même journée! Coût : 88$. Les places sont limitées à 26 personnes.

Plus tard à l'automne, toujours en partenariat avec le festival YULEAT en plus de l'organisme Chic Frigo Sans Fric, il y a également un évènement sous le thème du gaspillage alimentaire à la ferme Marichel à Lotbinière. En pleine saison des récoltes, c'est l'occasion d'apprendre à apprêter nos fruits et légumes complètement, les entreposer dignement et les conserver plus longtemps pour éviter le plus possible de les jeter. De plus, il sera possible pour les participants d'y planter leur tente, histoire de profiter pleinement d'une journée au champ.

Puis, ceux et celles qui ont besoin de se dégourdir entre les plats, il y a la série « On bouge » en partenariat avec « les contentes » du Mouvement Happy Fitness. La prochaine sortie est prévue le 29 octobre. Détails à venir.

Pour plus d'informations, visitez le site de Julie Aubé : www.julieaube.com

