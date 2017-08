PL Cloutier rencontre un très populaire youtubeur

ADVERTISEMENT

PL Cloutier a rencontré le populaire youtubeur américain Tyler Oakley, jeudi. Ce dernier a gagné en popularité pour son activisme relié aux causes LGBT+. Le youtubeur publie du matériel sur plusieurs sujets, comme la politique, les voyages, l'humour et les célébrités. Tyler Oakley est un des youtubeurs les plus populaires au monde. Ses vidéos ont été visionnées plus de 615 millions de fois et il compte près de 8 millions d'abonnés sur sa page YouTube.

Tyler était en ville pour un panel sur la construction du genre dans la mode. L'événement avait lieu à l'Hôtel W Montréal dans le cadre de Queer Me Out, une série de conférences organisée par W Hotels pendant la Fierté. PLest un grand fan de Tyler, et il était heureux de pouvoir rencontrer son idole.

Petite soirée. (omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg omg) Une publication partagée par PL Cloutier (@plcloutier) le 17 Aoû 2017 à 17h16 PDT

Les deux jeunes hommes semblent s'être bien entendus, comme le démontre la vidéo ci-bas.

C'est vraiment mignon! Tyler a aussi partagé son enthousiasme pour PL dans une story Instagram. Le youtubeur québécois n'a pas manqué de partager les photos sur Twitter.

Est-ce que c'est arrivé pour vrai ou j'ai rêvé à ça?? J'en reviens comme pas encore!! pic.twitter.com/Pw9jYijEgP — PL Cloutier (@PLCloutier) August 18, 2017

En tout cas, c'est une belle rencontre pour les deux youtubeurs.

«Pour plus de nouvelles de stars, rendez-vous sur Hollywood PQ.»

VOIR AUSSI: