Les 10 essentiels mode pour une rentrée stylée

La rentrée scolaire est synonyme de nouveautés dans la mode enfantine. Les marques canadiennes proposent des vêtements et des accessoires qui habillent les jeunes de style et de confort. Quoi porter pour être le plus branché de la rentrée ? Voici nos dix essentiels.

Les carreaux

Indémodables année après année, les carreaux, - spécialement le tartan -, sont directement associés à l'habit de l'écolier. Plusieurs uniformes le mettent de l'avant, tout comme les collections québécoises qui l'actualisent de mille et une façons. Cet automne, le carreau le plus chic est certainement celui de Deux par Deux, décliné sur les tenues phares de ses collections pour elle et lui.

La casquette

Accessoire utilitaire élevé au rang d'objet de mode, la casquette est sur toutes les têtes, hors de la classe, bien sûr! Faite de cinq panneaux aux imprimés à la mode, affichant ses logos et une palette à la courbure savamment étudiée, la casquette plaît autant aux filles qu'aux garçons. Parmi les marques québécoises en vue, Headster Kids se démarque avec ses designs colorés et sa forme bien structurée, presque carrée, qui emprunte son style à la mode de rue.

Les fleurs

Qui a dit que les motifs floraux étaient réservés pour l'été ? Ils sont plus présents que jamais cette saison, proposant une douce transition vers l'automne. Les imprimés à grosses fleurs tapissent les collections de mode enfantine, dont celle de Nanö Collection, qui est entièrement dessinée et produite dans la région de Québec. Parce qu'un pantalon fleuri, c'est tellement plus festif qu'un pantalon uni!

La veste kaki

Le style militaire est de retour pour l'automne. Petits et grands aimeront cette tendance facile à porter et à agencer avec une garde-robe du quotidien. La pièce maîtresse demeure la veste kaki, déclinaison du blouson en denim, qui est parfaite pour les matins plus frais de septembre. On la retrouve notamment dans la collection Airoldi pour Aubainerie qui coordonne plusieurs vêtements et accessoires issus de cette tendance.

Le style urbain à l'état sauvage

Cet automne, la populaire marque de mode enfantine Souris Mini sort des sentiers battus : pas de couleurs vives ou d'imprimés ludiques pour la rentrée des pré-ados : les plus récentes collections sont plutôt inspirées du « street wear » : tuque lousse, chandail à l'effigie de loup, graffitis, etc. La garde-robe des garçons, qui habille désormais jusqu'à la taille 12 ans, s'inspire de celle de l'homme des bois, en version urbaine!

Le pantalon ouaté stylé

Depuis quelques saisons déjà, c'est le grand retour du pantalon en coton ouaté. Bien que le jean soit toujours le roi des cours d'école, il se fait tranquillement mais assurément détrôner par le ouaté. Non, il n'est pas question de récupérer son survêtement de gym : le nouveau pantalon ouaté a une silhouette plus ajustée et il ne manque pas de style. Certains modèles sont unis, d'autres à imprimés variés. Mais surtout, les jeunes adorent son confort. On le retrouve dans plusieurs collections, dont celle d'Aubainerie.

Les manteaux mi-saison

Dès la rentrée, les matinées sont plus fraîches et les fin de journée également. Le manteau léger, ou coupe-vent, est rapidement de mise. Passée maître en la matière, l'entreprise Souris Mini présente une nouvelle collection de manteaux, blousons et vestes de mi-saison, lesquels sont polyvalent, résistants et coordonnés aux différents accessoires de style urbain et décontracté de la saison. Garçons et filles dénicheront leur préféré.

Le chandail baseball

Se remarquant par ses manches « raglan » contrastées, le chandail baseball est un autre exemple de l'influence sportive dans la garde-robe des jeunes. Simple, léger, fait de coton, ce chandail passe-partout et unisexe s'amuse également avec les inscriptions et les logos rigolos. Comme celui des Expos de la collection montréalaise Électrik Kidz qui prend le style baseball au pied de la lettre. À noter que la marque propose aussi des différents modèles qui célèbrent à leur façon le 375e anniversaire de Montréal et le 150e du Canada.

Le foulard infini

Les jeunes filles collectionnent les foulards (les plus grandes aussi!). Mais un long foulard à franges est peu pratique dans la cour de récréation. C'est pourquoi on lui préfère le foulard infini, qui prend la forme d'un large col à enrouler. Il est offert en une variété de coloris unis et à motifs dans la collection de L&P, notamment.

Le sac à dos à motifs

Le sac à dos n'est certes pas un vêtement, mais il complète à merveille une tenue et personnalise le style de celui ou celle qui le porte. Deux courants semblent se distinguer cette saison : le style rétro avec ses coupes épurées et ses teintes neutres ou alors on s'éclate avec les imprimés à profusion, allant des cactus aux licornes, en passant par les fusées, les chats et les petites flèches. Dans le lot, on retient au passage le modèle Junior de MEC, qui a résolument un style plus branché que par le passé.

Voici les illustrations de ces 10 essentiels mode de la rentrée

Les 10 essentiels mode pour une rentrée stylée

