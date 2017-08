Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine (18 août 2017)

ADVERTISEMENT

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

AMERICAN ASSASSIN

Date de sortie : 15 septembre 2017

Réalisation : Michael Cuesta

Distribution : Dylan O'Brien, Michael Keaton, Scott Adkins

THE FLORIDA PROJECT

Date de sortie : 6 octobre 2017

Réalisation : Sean Baker

Distribution : Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto

MOLLY'S GAME

Date de sortie : 22 novembre 2017

Réalisation : Aaron Sorkin

Distribution : Idris Elba, Jessica Chastain, Chris O'Dowd

REMEMORY

Date de sortie : 24 août 2017

Réalisation : Mark Palansky

Distribution : Peter Dinklage, Julia Ormond, Anton Yelchin

SAME KIND OF DIFFERENT AS ME

Date de sortie : 20 octobre 2017

Réalisation : Michael Carney

Distribution : Renée Zellweger, Olivia Holt, Jon Voight

À voir également :