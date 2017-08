Les auteurs des attentats à Barcelone et Cambrils, qui ont fait au moins 14 morts et une centaine de blessés formaient un "groupe" et préparaient une "attaque de plus grande envergure", a affirmé vendredi le porte-parole de la police catalane lors d'une conférence de presse.

Le principal suspect recherché, le conducteur d'une camionnette ayant fauché des dizaines de piétons, pourrait se trouver parmi les assaillants abattus plus tard à Cambrils, au sud-ouest de Barcelone, a ajouté Josep Lluis Trapero.

"L'enquête va dans ce sens, il y a un indice, plus d'un indice, mais nous n'avons pas de preuve concrète", a-t-il indiqué, répondant à un journaliste qui lui demandait si cet homme avait été tué. Auparavant, il avait précisé que trois des cinq suspects tués avaient été identifiés.

"L'hypothèse étudiée actuellement par la police", a-t-il ajouté, serait qu'"il se préparait depuis quelque temps un ou des attentats autour de ce domicile d'Alcanar par une partie du groupe dont il faudra déterminer le nombre de personnes".

La police a établi un "lien" entre ce "groupe de personnes", "la location de véhicules" utilisés et les "quatre localités" catalanes au centre de l'enquête: Cambrils, Barcelone, Alcanar, et Ripoll où trois personnes - dont le frère du suspect encore recherché - ont été arrêtées.

"Ils préparaient un attentat ou plusieurs. L'explosion d'Alcanar a permis d'éviter (...) des attentats de plus grande envergure", a déclaré Josep Lluis Trapero, faisant allusion à l'explosion qui a fait un mort mercredi soir dans une maison de cette ville à 200 km au sud de Barcelone, dont les occupants, selon la police, préparaient un engin explosif.

"Ils n'avaient plus les matériels dont ils avaient besoin pour commettre ces attentats de plus grande envergure", a-t-il poursuivi, estimant que les attentats de Barcelone et Cambrils avaient ainsi été commis de "manière plus rudimentaire, dans le sillage des autres attentats perpétrés dans les villes européennes, mais qu'ils n'étaient pas de l'amplitude espérée" par les jihadistes.

Les identifications des assaillants sont toujours en cours, a expliqué M. Trapero, qui a par ailleurs expliqué qu'aucune des personnes identifiées n'était connue pour des faits de terrorisme, mais que certaines d'entre elles étaient connues des services de police pour des faits de délinquance.

