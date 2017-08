Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk cherchent des jeunes allumés et curieux

ADVERTISEMENT

La Soirée Mammouth, ce gala jeunesse que Télé-Québec présentera pour la première fois, le vendredi 15 décembre prochain, a son duo d'animateurs.

En fait, la chaîne avait révélé plus tôt cette année que le chanteur Koriass devait tenir les rênes de l'événement et en être le porte-parole aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse mais, suivant sa volonté annoncée en début d'été de se retirer un peu de la vie publique pour des «raisons familiales» (il avait même annulé son concert prévu aux FrancoFolies en juin, le rappeur ne sera pas de la fête.

C'est plutôt Pier-Luc Funk qui fera équipe avec Sarah-Jeanne Labrosse à la barre de la première édition de la Soirée Mammouth. Télé-Québec a indiqué que le choix de Pier-Luc Funk «allait de soi» en raison de sa personnalité et de sa proximité avec les jeunes. Koriass, de son côté, continue sa tournée de spectacles et respectera ses autres engagements.

Jury recherché

La Soirée Mammouth soulignera les œuvres et les actions inspirantes de personnalités de tous les horizons, qu'elles soient très connues ou pas. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui détermineront les personnes et les gestes à récompenser.

D'ailleurs, la production est actuellement à la recherche des 10 jeunes Québécois(e)s qui formeront le jury de la Soirée Mammouth. Ce groupe deviendra ensuite, en quelque sorte, le porte-parole de sa génération, en sélectionnant 20 initiatives admirables qu'il jugera dignes d'être célébrées. Qu'est-ce qui a particulièrement allumé, ému, motivé, fait rire et impressionné les adolescents et les préadolescents, en 2017? Une chanteuse qui a revendiqué le droit de s'habiller selon ses propres standards? Un sportif qui a versé des millions de dollars à une cause chère à son cœur? Le combat des femmes autochtones pour la reconnaissance de leurs droits? Le dévouement d'un enseignant? Une découverte scientifique? La débrouillardise d'un adolescent qui s'est lancé en affaires?

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk superviseront le processus et épauleront les jeunes décideurs dans leurs délibérations. Ils encourageront la discussion et les débats et guideront les choix finaux. Cette étape de rencontres entre le jury et ses deux mentors se déroulera les 21 et 22 octobre.

Puis, en novembre, un vote sera ouvert à tous dans la province. Chacun pourra identifier, parmi les 20 œuvres et actions répertoriées par le jury, lesquelles se distinguent réellement et méritent d'être honorées. Le résultat du scrutin sera connu lors de la remise de prix Mammouth, le 15 décembre, en direct à Télé-Québec. Un vote aura aussi lieu en temps réel ce soir-là.

Pour composer le jury de sa Soirée Mammouth, Télé-Québec souhaite dénicher des jeunes de 9 à 17 ans particulièrement volubiles, à l'esprit critique aiguisé et capables d'exprimer leurs opinions avec aplomb. Ceux-ci doivent être disponibles et capables de se déplacer à Montréal les 21 et 22 octobre, pour les séances de délibérations. Ceux et celles qui veulent déposer leur candidature peuvent le faire dans une vidéo qu'ils devront publier sur YouTube, et dans laquelle ils parleront justement de trois œuvres et actions qui les ont interpellés récemment. On peut s'inscrire jusqu'au 15 septembre.

Toutes les conditions et informations pertinentes, de même qu'un guide pour les non-habitué(e)s de YouTube, sont détaillés sur le site web de la Soirée Mammouth. Celle-ci a également déjà sa page Facebook et son compte Instagram.