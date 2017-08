On écoute quoi à la radio cet automne?

ADVERTISEMENT

Il y a de ces années où beaucoup d'agitation secoue la rentrée d'automne, à la radio. 2017 a été un grand cru particulièrement relevé à cet égard : Rouge a rapatrié à son antenne la quasi totalité de l'ancien contenu d'Énergie (Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Éric et les fantastiques) qui, elle, s'est rabattue sur CKOI en allant lui enlever deux de ses principales vedettes, Kim Rusk et Philo Lirette.

Rouge ne s'est pas non plus gênée pour s'inspirer de sa rivale Rythme FM en lui opposant Julie Boulanger, en semaine, dans une émission nommée Rouge au travail... directement contre Julie Bélanger et Rythme au travail! Hasard ou coïncidence? On vous laisse en juger. Le suffixe «au travail» est d'ailleurs bien populaire parmi les titres des tribunes d'avant-midi et d'après-midi sur les ondes commerciales.

Et c'est sans compter l'arrivée médiatisée de Bernard Drainville au 98,5, jumelée au départ remarqué et déploré de son prédécesseur, Benoit Dutrizac, et celui, presque aussi décrié, de Jean-François Baril à Rythme FM. Au 91,9 et à ICI Musique, on se tient tranquille, se contentant de jouer dans les créneaux habituels du sport et de la musique de tous les horizons.

Mélangés? Besoin d'un aide-mémoire? Voici notre résumé des principales émissions à écouter en journée, en semaine, sur les principales fréquences francophones. Vérifiez sur les sites web des différentes stations si ces rendez-vous sont diffusés en réseau ou seulement à Montréal, et si ceux-ci sont déjà en ondes ou le seront plus tard au mois d'août.

LE MATIN

Au 98,5 : Puisqu'on ne touche pas à une recette gagnante, Paul Arcand rallie à nouveau ses troupes, dont les intervenants Esther Morin, Alain Crête, Monic Néron et Émilie Perreault, à Puisqu'il faut se lever, de 5h30 à 10h.

À Radio-Canada : Alain Gravel et son entourage de Gravel le matin reprennent le flambeau pour une troisième année, dans la plage de 5h30 à 9h. Karima Brikh, Katerine Verebely, Maxime Coutié, Yves Desautels et Antoine Deshaies nous informent dans leurs créneaux respectifs.

À Rouge : À l'instar de leur collègue Éric Salvail et ses «fantastiques», Mélanie Maynard et Dominic Arpin passent eux aussi d'Énergie à Rouge, dans un nouveau rendez-vous baptisé On est tous debout, de 5h25 à 8h20.

À Rythme FM : Philippe Pépin, Marie-Ève Janvier, Stéphane Bellavance, Valérie Lebeuf et leur équipe sont les nouvelles voix de Bonjour Montréal, de 5h30 à 8h15.

À Énergie : Jonathan Roberge demeure en poste au lever du jour à Énergie, à l'émission Le boost!, mais c'est Philo Lirette qui en sera le principal morning man. Kim Rusk les rejoindra en janvier; d'ici là, c'est Julie Boulanger (alias Julibou) qui est la figure féminine du trio. De 5h30 à 10h.

À CKOI : Rien ne change à Debout les comiques!, entre 5h30 et 9h, où Martin Cloutier, Tammy Verge, Billy Tellier et Patrice Bélanger continuent de faire la loi en humour.

À ICI Musique : Myriam Fehmiu promet beaucoup de chanson et de jazz à Un matin pas comme les autres, de 7h à 8h30.

Au 91,9 : Michel Langevin et Enrico Ciccone «travaillent fort dans les coins» à Du sport le matin, de 6h à 10h, entourés de leurs «commissaires», Pierre Houde, Réjean Tremblay et Martin Leclerc, ainsi que d'autres commentateurs.

L'AVANT-MIDI

Au 98,5 : Isabelle Maréchal est toujours complice de nos avant-midis à Isabelle, de 10h à midi.

À Radio-Canada : Pour une septième année, Catherine Perrin se réapproprie son micro à Médium large, de 9h à 11h30.

À Rouge : Julie Boulanger s'installe aux commandes de Rouge au travail, de 8h20 à midi.

À Rythme FM : Déjà amie de plusieurs auditeurs, l'indélogeable Julie Bélanger, une tête d'affiche de Rythme FM depuis 2008, ne bouge pas de Rythme au travail, de 8h15 à 11h30.

À Énergie : Claudine Prévost, fraîchement sortie de son congé de maternité, est en charge de Les plus gros hits au travail, de 10h à midi.

À CKOI : Nadia Bilodeau est reine en journée, avec Les hits font le travail, de 9h à midi.

À ICI Musique : Catherine Pogonat s'assure de combler vos oreilles à L'effet Pogonat, de 8h30 à midi.

Au 91,9 : Pour dire son opinion sur les performances de nos athlètes et les événements sportifs des dernières heures, on peut contacter Gilbert Delorme à la tribune téléphonique qui porte son nom, entre 10h et midi.

À L'HEURE DU LUNCH

Au 98,5 : Probablement celui qu'on surveillera le plus cet automne, Bernard Drainville, conduit un nouveau véhicule, celui de Drainville PM. Il a la délicate tâche de faire «oublier» son prédécesseur, Benoît Dutrizac, qui était extrêmement apprécié dans cette case-horaire, de midi à 15h. Les collaborateurs et les chroniqueurs de Drainville PM sont les mêmes que jadis, à Dutrizac.

À Radio-Canada : Pour toutes les nouvelles et actualités du moment, on syntonise Midi info, de 11h30 à 13h.

À Rouge : Éric Nolin pilote Le choix de Montréal, de midi à 13h.

À Rythme FM : Le nouveau tandem Mitsou et Jean-Philippe Dion dîne en propulsant 90 minutes de musique, agrémentées de nouvelles sur le show-business et les récentes tendances sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle simplement Mitsou et Jean-Philippe, de 11h30 à 13h.

À Énergie : Mike Gauthier est à la barre de Midi Plus, qu'on dédie aux années 80 et 90, de midi à 13h.

À CKOI : MJ le midi et sa vedette Marie-Josée Gauvin tenteront de venir à bout de la concurrence, de midi à 13h.

À ICI Musique : Philippe Fehmiu veut vous faire démarrer l'après-midi du bon pied à Vi@ Fehmiu, de midi à 15h.

Au 91,9 : Puisque «la puck roule bien» entre Georges Laraque et Stéphane Gonzalez à Laraque et Gonzalez, on a ajouté une heure à la joute, intitulée Laraque et Gonzalez, 1re période. Commentaires sur l'actualité sportive et face-à-face bouillants en seront les principaux éléments, de midi à 13h.

L'APRÈS-MIDI

Au 98,5 : Drainville PM s'étire jusqu'à 15h.

À Radio-Canada : La tradition Plus on est de fous, plus on lit, avec, à bord, Marie-Louise Arsenault et ses collaborateurs et invités, dure et perdure, de 13h à 15h.

À Rouge : Éric Nolin garde son siège pour Rouge au travail, de 13h à 16h.

À Rythme FM : Le Rythme au travail de Julie Bélanger continue, de 13h à 16h.

À Énergie : Claudine Prévost poursuit son boulot aux Plus gros hits au travail, de 13h à 16h.

À CKOI : Les hits font le travail de Nadia Bilodeau s'extensionnent de 13h à 15h.

À ICI Musique : Pierre Therrien présente ses Plaisirs Therrien, de 15h à 17h30.

Au 91,9 : Laraque et Gonzalez, soit Georges Laraque et Stéphane Gonzalez, sont toujours en service pour analyser performances et statistiques sportives, de 13h à 15h.

AU RETOUR À LA MAISON

Au 98,5 : Autre valeur plus que sûre, Paul Houde tient toujours les rênes du Québec maintenant, de 15h à 18h30, supporté de ses fidèles apôtres Thérèse Parisien, Patrick Lagacé et Normand Lester, pour ne nommer que ceux-là.

À Radio-Canada : Annie Desrochers occupe toujours le rôle de capitaine du 15-18, où se chevauchent des segments livrés, entre autres, par Jean-François Nadeau, Michel C. Auger, Ariane Cipriani, Jean-François Poirier, Josée Boileau et Marie-France Bazzo, de 15h à 18h.

À Rouge : Éric et ses fantastiques brassent désormais la cage à Rouge. Éric Salvail et ses collaborateurs Réal Béland, Stéphane Gendron, Antoine Vézina, Pierre Hébert, Jean-François Breau, Rémi-Pierre Paquin, Phil Roy, Mike Ward, Étienne Boulay, Dominic Paquet, Virginie Fortin, Mélanie Maynard, Maripier Morin, Anne Casabonne et Anne-Élisabeth Bossé (en alternance) débattent de divers sujets avec drôlerie et franc-parler, de 16h à 18h.

À Rythme FM : Marie-Soleil Michon a un nouvel acolyte en la personne de Sébastien Benoît. À la tête de Des hits dans l'trafic, les deux copains misent sur la bonne musique et jasent des buzz de l'heure, de 16h à 18h. Tous les jours, à 17h10, Véronique Cloutier intervient pour raconter une tranche de vie et, le jeudi, Ricardo apporte aussi son grain de sel.

À Énergie : Le nouveau trio formé de Marie-Christine Proulx, José Gaudet et Richard Turcotte s'amuse à Ça rentre au poste, de 16h à 18h.

À CKOI : Remue-ménage autour de Peter MacLeod, timonier du Clan MacLeod, auprès de ses nouveaux partenaires Patrick Marsolais et Valérie Roberts en remplacement de Philo Lirette et Kim Rusk. Chaque jour, Korine Côté, Pier-Luc Funk, Marie-Lyne Joncas et Pierre-Yves Lord se relaieront aussi pour une chronique spéciale au Clan MacLeod, de 15h à 18h.

À ICI Musique : Stanley Péan vous sert l'apéro jazzy avec Quand le jazz est là, de 17h30 à 20h.

Au 91,9 : L'incontournable Jean-Charles Lajoie est encore le pivot de Jean-Charles en liberté, où se mesurent vigoureusement les arguments de Mike Bossy, Yvon Pedneault, Bob Hartley, Mathias Brunet, Réjean Tremblay et d'autres références dans le domaine du sport, de 15h à 19h.

À voir également :