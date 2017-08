Partout dans le monde, les chefs d'État et personnalités politiques ont condamné l'attentat de Barcelone, qui a fait au moins treize morts et plus de cinquante blessés.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi sur Twitter, tout comme son homologue du Québec Philippe Couillard.

«Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste de Barcelone, en Espagne, et feront tout ce qui est nécessaire pour aider», a indiqué sur Twitter le président américain Donald Trump. » Soyez courageux et forts, nous vous aimons!», a-t-il ajouté.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!