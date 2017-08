Fête de la musique de Tremblant: une 19e édition riche en découvertes

ADVERTISEMENT

Que du beau monde pour la 19e édition de la Fête de la musique qui se déroulera du 1er au 4 septembre prochain sur le site enchanteur de Tremblant. La fondatrice de l'événement, Angèle Dubeau, a concocté un programme éclectique avec entre autres un spectacle exclusif du pianiste Charles Richard-Hamelin

Quatre jours de musique classique puisés dans tous les horizons, voilà ce que nous réserve bientôt la Fête de la musique. En conférence de presse mardi, Angèle Dubeau a détaillé la liste des artistes qui seront présents. Rappelons que l'événement est entièrement gratuit. Il attire chaque année plus de 35 000 spectateurs, à l'occasion de la fin de semaine de la fête du Travail.

En ouverture, le pianiste émérite Charles Richard-Hamelin sera à l'église St-Jovite pour un concert dédié au répertoire de Chopin qu'il connaît sur le bout des doigts. Ensuite, la chanteuse Gabriella – candidate remarquée en 2016 à la populaire émission The Voice en France – interprétera les morceaux de son nouvel album.

Gabriella et Vincent Vallières sur scène avec Angèle Dubeau

Suivrons l'ensemble Caprice, le Montréal Guitare Trio, le collectif Oktoecho et son spectacle unique de chants de gorge inuits. De plus, la manifestation offrira pour la première fois à la Place St-Bernard une soirée «Ball Room» dirigée par le crooner Colin Hunter et son Big Band. Alexander Sevastian fera revivre l'univers de Bach et de Paganini. Le compositeur François Dompierre réinvestira le piano public afin de faire partager sa passion aux visiteurs.

Et ce n'est pas tout. Le festival réserve de nombreuses découvertes comme les propositions celtes du groupe La Cigale ou les pièces du génial violoniste Blake Pouliot. Ajoutons la musique fusion du Duo Perséides réunissant rythmes jazz et mélodies persanes. Les six percussionnistes Tambouyés promettent de mettre l'ambiance, tandis que le musicien multi-instrumentaliste Kattam (et ses tam-tams) viendra offrir un spectacle familial sur la scène de la Promenade Deslauriers

Angèle Dubeau invitera dimanche sur scène la chanteuse Gabriella et l'auteur-compositeur- interprète Vincent Vallières pour un concert que l'on nous annonce rassembleur. Les festivaliers auront aussi droit à des extraits du prochain album de la violoniste qui célèbre cette année 40 ans de carrière. L'opus dont la sortie est prévue pour l'automne sera consacré à la musique de Max Richter.

