Les enfants de Johnny Cash ont un message pour les néo-nazis qui portent un t-shirt à l'effigie de leur père

Alertés par des images qui montreraient un jeune néo-nazi portant un t-shirt à l'effigie de Johnny Cash à la manifestation suprémaciste de Charlottesville, les enfants du célèbre countryman ont tenu à rappeler les valeurs inculquées par leur père.

Dans une lettre publiée mercredi 16 août sur la page Facebook de Rosanne Cash, fille aînée du chanteur décédé en 2003, la fratrie rappelle une histoire familiale très engagée :

«Johnny Cash était un homme dont le cœur battait au rythme de l'amour et de la justice sociale. Il s'est battu pour les droits des peuples autochtones, a manifesté contre la guerre du Vietnam, a défendu les plus démunis et les droits des prisonniers. (...) Le pacifisme et le patriotisme inclusif étaient parmi ses principes les plus importants. Il serait horrifié de constater ne serait-ce qu'une simple utilisation de son nom ou de son image dans ces manifestations haineuses», écrit la famille.

«Nous ne jugeons pas les personnes selon leur race, leur couleur, leur orientation sexuelle ou leurs croyances. (...) À tous ceux qui font la promotion d'une idéologie suprémaciste et qui croient en la supériorité d'une race ou d'une religion : 'nous n'avons rien à voir avec vous' («We are not you»). Notre père, en tant que personne, icône, symbole, n'a rien à voir avec vous. Nous demandons que le nom Cash restent très loin d'une idéologie destructrice et haineuse», ajoutent les cinq enfants du musicien.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

