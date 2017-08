Après Charlottesville, le maire de New York veut enlever une plaque honorant Pétain

En pleine polémique sur le déboulonnage de statues confédérées devenues symboles de racisme, le maire de New York Bill de Blasio a décidé de se débarrasser d'un hommage méconnu au maréchal Pétain situé au cœur du quartier financier.

Aucune date pour l'enlèvement de cette plaque en granit, posée en 1931 en l'honneur de celui qui était alors le vainqueur de la bataille de Verdun, n'a pas encore été fixée.

Petain's plaque in the "Canyon of Heroes" is only 2 blocks away from David Ben Gurion's. #nyc #petainplaque #jpost pic.twitter.com/hwA2KBSb0s