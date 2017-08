Une rue de Montréal portera le nom de Daisy Peterson Sweeney

Le maire de Montréal, Denis Coderre, souhaite renommer une rue d'après Daisy Peterson Sweeney, soeur et professeure de piano du célèbre musicien Oscar Peterson.

M. Coderre en a fait l'annonce sur Twitter.

«Je viens de parler à mon frère Oliver Jones. Je lui ai promis que nous nous assurerons qu'il y aura une rue Daisy Peterson Sweeney sous peu en son honneur», a-t-il écrit en anglais.

