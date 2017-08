Styles de soirée: la 2e magnifique soirée Aldo Crew sur la terrasse Perché

ADVERTISEMENT

Mardi 15 août au soir se déroulait la 2e soirée Aldo Crew sur la terrasse Perché à Montréal.

Au programme: été, chaussures, vue sur la place Jacques-Cartier, beau monde et cocktails, tout cela dans l'ordre ou le désordre.

La marque Aldo a dévoilé une campagne percutante et empreinte de fraîcheur en prévision de l'automne 2017.

La campagne s'appuie sur la notion de collectivité à l'ère numérique et vise à mobiliser la communauté #AldoCrew – des consommateurs aux célébrités sans oublier les influenceurs – et célébrer la force de l'individualité dans l'expression du style de chacun - en positionnant les chaussures et les accessoires comme véhicules d'expression de passion, de style et d'audace.

Pour voir les photos de cette soirée très hot ci-dessous