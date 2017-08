Les membres de Simple Plan donnent des nouvelles de David Desrosiers

ADVERTISEMENT

Deux membres du groupe Simple Plan, Chuck Comeau et Jeff Stinco, étaient de passage sur le plateau des Échangistes hier soir pour parler de leur 18 ans de carrière. Le groupe est présentement en tournée pour leur plus récent album, Taking One for the Team. Malheureusement, en mai dernier, le bassiste David Desrosiers avait fait l'annonce qu'il ne serait pas de la tournée européenne puisqu''il souffre d'une dépression majeure. On apprenait la semaine dernière qu'il ne participera pas non plus aux tournées canadienne et américaine.

Au cours de l'entrevue, Pénélope McQuade a questionné les membres du groupe sur l'état de santé de ce dernier. «C'est sûr que de répondre qu'il va bien serait faux. Je pense que David prend les bons moyens pour aller mieux. Il s'entoure bien et j'essaie d'être positif dans tout ça, je pense qu'il faut l'être. David partage son malaise avec les gens et je pense que pour lui c'est très thérapeutique de le faire et je pense que c'est très important, parce qu'il incite peut-être des gens à parler», a expliqué Jeff Stinco. «La dépression, on dirait qu'il y a un stigma négatif autour de ça, les gens ont peur d'en parler. David, je l'ai trouvé courageux d'en parler ouvertement comme ça», rajoute-t-il, attristé par ce que vit son ami, mais aussi fier de le voir cheminer ainsi à travers le regard du public.

Il faut dire que le groupe était de passage à Matane, la ville natale de David cette semaine, et que les membres auraient beaucoup aimé que leur ami puisse vivre ce moment qu'il souhaitait vivre depuis longtemps. D'un autre côté, ils appuient la démarche de David à 100 % et soutiennent qu'il fait toujours partie de la formation. D'ailleurs, ils ont fait le choix de ne pas remplacer David pour la tournée en cours, gage de fidélité et de soutien envers leur ami.

Chuck et Jeff sont aussi revenus sur le suicide du chanteur du groupe Linkin Park qu'ils ont vu peu de temps avant son décès. Ils confirment que le chanteur semblait en pleine forme et particulièrement chaleureux et que rien ne laissait présager le pire. Ils avouent que cette nouvelle a été un choc pour eux. Ils confirment que selon eux, l'industrie musicale vient avec un mode de vie stressant qui peut rapidement devenir fatigant et épuisant.

