Les Oilers d'Edmonton ont fait signer un contrat de huit saisons, d'une valeur moyenne annuelle de 8,5 millions $, au joueur de centre Leon Draisaitl.

L'entente, qui s'étendra jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, fait en sorte que les Oilers ont assuré la présence à long terme de deux des plus beaux joyaux de la LNH.

Le 5 juillet dernier, la formation albertaine avait conclu un pacte de même durée avec Connor McDavid, d'une valeur globale de 100 millions $, qui entrera en vigueur au début de 2018-2019.

Âgé de 21 ans et originaire de Cologne, en Allemagne, Draisaitl vient de compléter sa troisième saison dans la Ligue nationale et a établi des sommets personnels avec des récoltes de 29 buts, 48 mentions d'aide et 77 points en 82 matchs, un record pour un Allemand. L'ancienne marque de 59 points appartenait à Marco Sturm depuis 2006. Son ratio défensif s'est chiffré à plus-7.

L'attaquant de six pieds un pouce et 216 livres a terminé au huitième rang des marqueurs dans la LNH et au deuxième échelon chez les Oilers derrière McDavid, lauréat du trophée Art-Ross. Il a récolté 27 points en avantage numérique, également bon pour la huitième place dans la LNH, et a réussi cinq buts gagnants dont trois en prolongation.

Il a été le meilleur marqueur des Oilers pendant les séries éliminatoires avec 16 points, dix six buts, en 13 sorties.

Troisième joueur sélectionné au repêchage de 2015, Draisaitl totalise 137 points, dont 50 buts, en 191 matchs dans la LNH.

Sur la scène internationale, Draisaitl a représenté son pays aux championnats du monde de 2014, 2016 et 2017, et à deux championnats du monde de hockey junior, en 2013 et 2014. Il a aussi porté les couleurs d'Équipe Europe lors de la Coupe du monde de hockey, à l'automne 2016.