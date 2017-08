Incendie à la Tour CN de Toronto

Un incendie s'est déclaré mercredi matin à la hauteur de l'antenne de la Tour CN, à Toronto. Le feu aurait débuté vers 4h15, a déclaré Stephan Powell, du service des incendies, à CBC Toronto. Une trentaine de pompiers sont sur les lieux.

Fire crews are working in a tight space snuff out a fire on top of the CN Tower pic.twitter.com/QKZ68XsKlt — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) 16 août 2017

Il semblerait que le feu soit d'origine électrique. L'alimentation électrique a été coupée et des diffuseurs éprouveraient présentement des difficultés en raison de l'incident.

This sounds like an electrical fire. May have spread into the conduits. The CN Tower is home to a lot of broadcast equipment and radio gear https://t.co/RVoUe80YJp — Tony Smyth (@LateNightCam) 16 août 2017

Broadcasters now investigating over the air transmission issues due to CN Tower fire. Power has been cut to a lot of transmission gear. https://t.co/IHlJRw7P5F — Tony Smyth (@LateNightCam) 16 août 2017

On ignore pour l'instant si l'incendie aura des impacts sur les visiteurs de la tour. Aucun blessé n'a été reporté pour le moment.

#BREAKING: @tofire confirms there was a fire at the CN Tower. Happened at the antenna level at 4:16 a.m. Antenna has been de-energized (1/) — 680 NEWS Toronto (@680NEWS) 16 août 2017

Fire at the CN Tower at the antenna level--reports of debris falling to observation level. No evacuations. — Kimberley (@TrafficChopper) 16 août 2017

DEVELOPING: Fire crews called to CN Tower for fire in antenna above the observation deck — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) 16 août 2017

Plus de détails à venir.