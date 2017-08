Le 49e Festival international de la chanson de Granby est ouvert!

ADVERTISEMENT

Le 49e Festival international de la chanson de Granby (FICG) est lancé. Malgré les années qui défilent et la multiplication des plateformes, l'événement et le concours qui y est imbriqué conservent leur prestige et demeurent une tradition bien ancrée pour les mélomanes et les curieux à l'affût de découvertes et de nouveaux talents.

À la multitude de concerts gratuits présentés par le festival (des hommages à Robert Charlebois et Jean Leloup et une prestation d'Éric Lapointe sont notamment au programme, sur la scène Desjardins du parc Daniel-Johnson, les 24, 25 et 26 août) s'ajoute le volet pédagogique, qui permet aux 24 demi-finalistes du FICG d'avoir accès à une formation intensive de deux semaines dispensée par des professionnels de l'industrie musicale.

La compétition, elle, se jouera d'abord en quatre temps lors des soirées de demi-finales animées par Léane Labrèche-Dor (dans une mise en scène de Robert Bellefeuille et une direction musicale de Philippe Brault), du 16 au 19 août, au Palace de Granby, à 19h30. Les quatre finalistes croiseront ensuite le fer (ou le micro) lors de la finale du 25 août.

En 2016, c'est l'auteure-compositrice- interprète Samuele qui avait raflé les honneurs. Qui, parmi les 24 demi-finalistes (mentionnés plus bas), repartira avec la couronne cette année? Au total, c'est 140 000$ en prix et en bourses que remet le FICG à ses participants, en plus des ateliers offerts et de la visibilité allouée.

Le FICG fait aussi place aux voix de demain, avec son Petit festival (dédié aux 6-9 ans et aux 10-13 ans), dont la demi-finale et la finale auront lieu les 19 et 20 août, et sa portion Jamais trop tôt, (consacrée aux 14-17 ans), le 23 août, à 19h30, au Palace de Granby.

Et c'est sans compter les Vitrines Solotech, du 23 au 25 août, tenues en après-midi et en soirée, à l'Église St-Georges, où des artistes émergents québécois et européens auront l'opportunité de se faire valoir devant des bonzes du milieu de la musique des deux côtés de l'océan. Des possibilités de tournées et de partenariats s'y concluent à chaque édition. Moonfruits, Caravane, Charles-Antoine Gosselin, Clara Luciani, Faon Faon, Bonbon Vodou, Volo, Geneviève Morissette, Monsieur Raph, Simon Daniel, Louis-Philippe Gingras, zoB', Dalton Telegramme, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Valérie LaHaye, Marie-Ève Roy, Menoncle Jason et Shawn Jobin, entre autres, profiteront de la tribune cette année.

Le 49e FICG se tient du 16 au 26 août. Pour connaître toute la programmation, consultez le site web officiel. Le festival a également son application mobile. Voici un survol des principaux spectacles et des visages à surveiller.

Te v'là : hommage à Robert Charlebois. Avec Dan Bigras, Brigitte Boisjoli, Ima, King Melrose, Émile Bilodeau, Philippe Brach, Joseph Edgar, Gabriella, Dominic Pelletier, Mehdi Cayenne, Joey Robin Haché, Émile Gruff, Geneviève Morissette, Dylan Perron, Vanessa Borduas, Raphaël Dénommé. Animation par Émile Gruff, sous la direction artistique de Pierre Fortier et la direction musicale de Tryo. (24 août, 21h, scène Desjardins, gratuit)

De Leclerc à Leloup : hommage à Jean Leloup. Avec Ludovick Bourgeois, Stefie Shock, Valérie Carpentier, VioleTT Pi, Les Deuxluxes, Sylvie DesGroseilliers, Mehdi Cayenne, Loud, Soran, Mathieu Lippé, Bernhari, Maxime Desrosiers, Ilam, Antoine Lachance, Simon Daniel. Animation par Mathieu Lippé, sous la direction artistique de Pierre Fortier et la direction musicale de Yanni Aumont. Jean Leloup avait été lauréat du Festival international de la chanson de Granby en 1983. (26 août, 20h30, scène Desjardins, gratuit)

- Lancement d'album Les chiens (23 août, 22h, Pub du village, gratuit)

- Cherry Chérie (24 août, 19h30, scène Desjardins, gratuit)

- Éric Lapointe (25 août, 21h, scène Desjardins, gratuit)

- Alexe Gaudreault (25 août, 20h, Centre culturel St-John)

- Émile Bilodeau (25 août, 22h, Pub du village, gratuit)

- Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs (25 août, 18h, Cantine Chez Ben, gratuit)

Les demi-finalistes du FICG 2017

Cédrik St-Onge, Caplan (Québec)

Justine Boulianne, Baie Ste-Marie (Nouvelle-Écosse)

Mégane Cyr, Montréal (Québec)

YUKI, Montréal (Québec)

Monastrell, Alma (Québec)

Marc-Antoine Beaudoin, Thetford Mines (Québec)

Tom Chicoine, Saint-Dominique (Québec)

Miss Sassoeur et les Sassys, Montréal (Québec)

Myriam Arseneau, Saint-Laurent (Nouveau-Brunswick)

Gab Paquet, Québec (Québec)

Nicolas Gémus, Îles-de-la-Madeleine (Québec)

Mamadou, Winnipeg (Manitoba)

Sophie Villeneuve, Whitehorse (Yukon)

Pierre Guitard, Madran (Nouveau-Brunswick)

Mélodie Spear, Québec (Québec)

Violence Gratuite, Montréal (Québec)

Kimya, Ottawa (Ontario)

Lou-Adriane Cassidy, Québec (Québec)

Fabrice Koffy, Montréal (Québec)

Brandon Girouard, Kapuskasing (Ontario)

Rosemary Mc-Comeau, Québec (Québec)

Escabo, Laval (Québec)

Alicia Deschênes, Saint-Agapit (Québec)

Maud Evelyne, Montréal (Québec)

