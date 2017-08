Ben Affleck ne serait pas du prochain «Batman», selon son frère

ADVERTISEMENT

Ben Affleck n'enfilerait pas le costume du chevalier noir encore bien longtemps si on se fie aux déclarations de son frère, Casey Affleck.

Cette décision surviendrait quelques mois après que Ben Affleck, qui devait également réaliser et scénariser The Batman, ait perdu les commandes du projet aux mains de Matt Reeves (Cloverfield, War for the Planet of the Apes).

Dans une entrevue diffusée sur les ondes de la station de radio WEEI, Casey Affleck a déclaré qu'il «ne pensait pas que son frère allait faire ce film».

Dans le magazine Collider, le journaliste cinéma John Campea avait aussi affirmé qu'il avait entendu de trois sources différentes liées aux studios Warner Bros. que Ben Affleck comptait effectivement quitter le navire.

Le mois dernier, au Comic-Con de San Diego, Ben Affleck avait réitéré son intention de continuer à interpréter le justicier masqué après Justice League (dont la sortie est prévue pour novembre 2017).

À suivre...

