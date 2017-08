Un hôtel suisse demandait à ses clients juifs de se doucher avant la piscine

Un hôtel suisse a placardé une affiche demandant à ses clients juifs de se doucher avant d'entrer dans la piscine, déclenchant une vive polémique en Israël qui réclame des excuses officielles.

L'Aparthaus Paradies, situé dans le village d'Arosa, dans les Alpes suisses, accueille pourtant depuis des années de nombreux clients juifs, particulièrement des ultra-orthodoxes, en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis ou encore d'Israël, soulignent les médias helvétiques qui ont rapporté l'affaire mardi.

Mais la directrice de l'établissement, voulant apparemment rappeler les règles d'hygiène aux utilisateurs de la piscine, a spécifiquement ciblé les "clients juifs" à la suite de plaintes concernant deux jeunes filles juives qui étaient entrées dans l'eau sans avoir pris de douche, a rapporté le journal israélien The Times of Israel.

"A nos clients juifs, femmes, hommes et enfants, vous êtes priés de prendre une douche avant et après la baignade. Si vous ne respectez pas cette règle, nous serons forcés de vous exclure de la piscine. Nous vous remercions de votre compréhension."

SWITZERLAND: Manager of popular Paradise Arosa hotel apologizes for posting signs telling "Jewish guests" to shower before entering pool. pic.twitter.com/m0icKRcEky