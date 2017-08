Les Alouettes de Montréal ont fait l'acquisition du demi défensif canadien Tevaughn Campbell et de deux choix au repêchage des Roughriders de la Saskatchewan en retour du quart Vernon Adams fils et de la sélection de cinquième tour de la formation montréalaise en 2018.

Dans la transaction, les Alouettes ont obtenu les choix de troisième tour des Roughriders de 2018 et de 2019.

Campbell, un athlète de six pieds et 195 livres, a été un choix de troisième ronde des Stampeders de Calgary en 2015. Il a participé à 22 matchs dans la Ligue canadienne de football, avec les Stampeders et les Roughriders, réussi 19 plaqués et a marqué un touché sur un retour d'échappé.

Originaire de Scarborough, en Ontario, l'athlète de 24 ans a joué son football universitaire avec les Rams de l'Université de Regina.

Pour sa part, Adams fils, 24 ans, a également participé à 22 parties avec les Alouettes, dont trois à titre de partant. Il a complété 42 des 75 passes qu'il a tentées pour des gains de 575 verges et quatre touchés.

Il a ajouté des gains au sol de 120 verges en 36 tentatives et marqué deux touchés.

«Nous sommes heureux de pouvoir mettre la main sur un joueur du calibre de Campbell, d'autant plus que nous avions un besoin de joueurs canadiens à combler à la suite des récentes blessures qui touchent notre équipe», a déclaré le directeur général Kavis Reed.

