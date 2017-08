La 2e édition de la Grande Fabrique ou la création québécoise, écoresponsable et éthique

ADVERTISEMENT

La 2e édition de la Grande Fabrique accueillera plus de 200 exposants locaux les 19 et 20 août sur Ste-Catherine Est, la rue des créateurs, faisant de cet évènement le plus grand rassemblement extérieur de créateurs québécois. Une parfaite sortie en famille estivale!

La Grande Fabrique d'Hochelaga se veut un évènement mettant en vedette le commerce local et la créativité des artisans d'ici tout en encourageant un mode de vie écoresponsable. C'est aussi faire la promotion du savoir-faire et de partager la passion des créateurs québécois, tout en favorisant la consommation locale et un mode de vie écoresponsable pour tous. Éthique à tous les étages!

Grande Fabrique 2016

Photo de la Grande Fabrique 2016

Ste-Catherine Est – rue des créateurs d'Hochelaga

Seront présents tous les acteurs créatifs et dynamiques d'Hochelaga: Homme de Lettres, Sino, l'Imprimeriecentre d'artistes et Fab Lab du PEC. L'ensemble de ses partenaires effectueront des démonstrations artistiques durant les 2 jours de l'évènement pour faire connaître leurs services et produits.

« Hochelaga a une âme d'artiste, plus particulièrement Ste-Catherine-est qui représente une véritable pépinière d'ateliers-boutiques et d'artisans passionnés, attirés par des locaux abordables et une communauté créative déjà bien présente. La Grande Fabrique est l'occasion idéale de les faire connaître au grand public.» explique Jimmy Vigneux, Directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Braderie Etsy : rendre les produits québécois faits main abordables

Plus d'une quarantaine d'artisans d'Etsy Montréal participent à cette véritable fabrique québécoise extérieure. Un appel a été lancé : offrir des rabais exceptionnels sur leurs produits pendant l'évènement rendant ainsi le fait main québécois accessible au plus grand nombre possible de personnes.

Pour voir la programmation complète, c'est: ici.

Les photos de l'édition 2016 dans la galerie ci-dessous

La Grande Fabrique 2016 en photos La Grande Fabrique 2016 en photos

