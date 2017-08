Comment les bouées licorne et flamant rose ont séduit les adultes

ADVERTISEMENT

Chevaucher une licorne dans une piscine ou sur la plage? C'est possible! En l'espace de deux ans, ces bouées géantes ont gagné leur pari: ringardiser les matelas gonflables traditionnels et séduire les adultes.



Popularisées par les célébrités telles que Emily Ratajkowski ou les mannequins de Victoria Secret et utilisées encore récemment par d'autres people comme la créatrice de lingerie Chantal Thomass, les bouées XXL en forme de licorne, de flamant rose, d'ananas ou de donut s'affichent partout où le soleil brille et l'eau est claire depuis 2015. Le hashtag "#flamingo", qui recense de nombreuses photos de bouées sur Instagram, est d'ailleurs utilisé près de 2 millions de fois.

Taylor Swift à l'origine de la tendance



Taylor Swift est celle par qui tout est arrivé. Avec plus de 102 millions d'abonnés sur Instagram, le cliché où elle apparaît avec son ex-compagnon Calvin Harris, sur une bouée en forme de cygne, en 2015 a fait s'envoler les ventes depuis. L'un des revendeurs de bouées sur le site Amazon a, par exemple, connu un bond de 200%, rapporte The Guardian.

Et justement, c'est grâce à cette photo que Laura, 28 ans, a craqué:

"J'ai acheté une bouée géante en forme de cygne cette année, raconte-t-elle au HuffPost. Bien que je ne me sois pas exposée avec sur les réseaux sociaux, je pense avoir été influencée par les centaines de publications Instagram de célébrités et d'influenceurs avec des bouées très cool. Puis les bouées emoji m'ont fracturé la rétine. Les bouées en forme de fruits exotiques ont dû finir de me convertir, jusqu'à ce que je tombe sur le même cygne que Taylor Swift et Calvin Harris".

En France, le site L'Avant Gardiste a été l'un des premiers à avoir commercialisé ces modèles, en 2015. "A l'époque, ce n'était pas encore un succès, explique Caroline Smadja, directrice générale du site internet. Le côté ludique, fun, pop et coloré a séduit". Depuis deux ans, la bouée licorne reste le produit qui rencontre le plus de succès. Un phénomène que la directrice générale "ne peut d'ailleurs expliquer". Les prix oscillent entre 25 euros environ pour les moins chères, jusqu'a une centaine d'euros pour les plus sophistiquées et grandes, comme la bouée flamant rose en "or rose".



"Un accessoire social" destiné aux adultes



C'est lors de cérémonies de mariage que Neige, 30 ans, a eu l'occasion de tester la bouée sous toutes ses formes. Elle confie:

"J'ai eu le choix dans les modèles car mon planning mariage était assez chargé: six mariages en un été! Du flamant rose simple où l'on peut mettre gracieusement ses fesses musclées d'avant l'été (avec option bébés flamants roses en guise de porte-verre, hyper pratique), au flamant rose énorme où l'on peut monter à trois. Ce dernier c'était en Thaïlande, un couple de Coréens l'avait rapporté juste pour en faire profiter les gens de la piscine. Pour eux c'était typiquement un accessoire social".









Les adultes sont en effet les cibles privilégiées de ces produits. "Ils veulent remplacer le bon vieux matelas gonflable ou les bouées en forme de pneu, poursuit Caroline Smadja. Par exemple, la bouée licorne fait près de 3 mètres. A la base, elles sont destinées aux adultes, pour faire de jolies photos à poster sur Instagram". Les jeunes femmes citadines, dont l'âge de situe entre 18 et 35 ans, en sont les principales consommatrices.

Disponibles sur le site internet à partir du mois d'avril, et jusqu'en septembre, 10.000 bouées ont été vendues en 2016, et d'ores et déjà plusieurs milliers cette année.

Mais attention à la chute! Neige raconte: "J'ai eu un gros fou rire lors de la première tentative pour monter sur la bouée licorne. Ce fut un échec total pour l'apprivoiser, celle-ci s'est retournée et moi avec, je me suis retrouvée comme une crêpe!".

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.