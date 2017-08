Voici la nouvelle tendance sur Instagram suivie par les stars

ADVERTISEMENT

La nouvelle tendance qui cartonne sur Instagram cet été, c'est le « Plandid », la contraction de planned et candid - traduisez: planifié et décontracté. Si on résume, c'est une photo sur laquelle on simule de ne pas poser alors que nous avons étudié la pose ainsi que les meilleurs angles. Fini le « duck face », bonjour le plandid.

« La plupart des plandids sont des photos de personnes seules, où le sujet regarde tout sauf l'objectif. Regarder l'appareil cela reviendrait à admettre que vous savez que vous êtes photographiés » , explique le site Bustle.

Un plandid est forcément très étudié comme vous allez pouvoir le découvrir dans les publications de nos stars préférées ci-dessous.

L'une des instagrameuses qui illustre au mieux cette tendance de l'été 2017, c'est clairement Bella Hadid, en maillot de bain, sortant de la piscine. Elle a le regard au loin, le corps tourné vers l'objectif. La pose est maîtrisée - et pourtant on nous laisse croire qu'elle a été prise sur le vif. Ce n'est évidemment pas vrai.

Glow 🌅💛 A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Jul 13, 2017 at 10:26am PDT

Autre influenceuse de choc qui rallie des millions de fans, Kendall Jenner. Voici un autre exemple de plandid. Allongée, elle prend parfaitement la pose, tout en regardant de biais - et surtout pas l'objectif.

🍕🍕🍕 A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jun 20, 2017 at 2:58pm PDT

Kylie Jenner, main dans les cheveux, regard candide, elle semble perdue dans ses pensées.

hello 🖤 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 3, 2017 at 3:21pm PDT

Gigi Hadid, marchant, visage de profil, voilà un parfait plandid.

details 💕 #gigiforvogueeyewear @erinparsonsmakeup @laurapolko @mimicuttrell @nailsbymarysoul A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Jun 28, 2017 at 7:06am PDT

À vous de jouer!

