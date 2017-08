Une cascadeuse qui filmait une scène dans la suite du film «Deadpool» est décédée des suites d'un accident sur des lieux du tournage situés au centre-ville de Vancouver.

La police de Vancouver affirme que la victime était sur une motocyclette lorsque l'accident est survenu sur le plateau de tournage, lundi matin.

Sharmina Kermalli dit qu'elle venait d'entrer dans un café à proximité du plateau lorsqu'elle a entendu un grand fracas.

Elle a couru à l'extérieur du café et a vu une femme gisant au sol; son corps était à l'intérieur de l'édifice, alors que sa tête était à l'extérieur.

Le verre continuait de tomber sur la femme, a ajouté Mme Kermalli.

Breaking: There's been an accident on the set of the Ryan Reynolds superhero sequel Deadpool 2 in Vancouver. https://t.co/ruaV0mBIzT