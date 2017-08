Shonda Rhimes quitte ABC et passe chez Netflix

ADVERTISEMENT

Shonda Rhimes, la créatrice des séries à succès Grey's Anatomy et Scandal a signé un contrat d'exclusivité de plusieurs années avec Netflix, a annoncé, dimanche, le géant américain.

La maison de production ShondaLand passe donc de Disney-ABC studios à Netflix, mais la productrice compte bien rester impliquée dans le développement des séries présentement en ondes sur le réseau ABC.

«Shonda Rhimes est l'une des plus grandes raconteuses de l'histoire de la télévision», a déclaré Ted Sarandos, le directeur des contenus chez Netflix, par voie de communiqué. «Son travail est saisissant, inventif, captivant, et contribue à briser les tabous. Nous sommes très excités de l'accueillir parmi nous.»

Shonda Rhimes entend bien profiter de toute la liberté créatrice que Netflix semble beaucoup plus enclin à offrir aux créateurs que les réseaux de télévision traditionnels.

Les séries produites par Rhimes pour ABC ont engendré des revenus des plus de deux milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Toujours selon le quotidien, l'entente entre Rhimes et Netflix devrait rapporter plus de 10 millions de dollars par an à la principale intéressée.

